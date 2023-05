Brasil Sistemas do INSS enfrentaram instabilidade nessa segunda; entenda o motivo

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Problema ocorre na semana em que o instituto começa a pagar a primeira parcela do 13º salário. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O site Meu INSS apresentou instabilidade nessa segunda-feira (22), causando transtornos para aposentados, pensionistas e demais pessoas que precisam acessar os serviços prestados pelo órgão.

De acordo com o comunicado da Dataprev, empresa responsável pelo sistema de informática do INSS, no último domingo (21), durante procedimento padrão de manutenção em um equipamento de armazenamento, realizado no Datacenter do Rio de Janeiro, ocorreu um desligamento não programado de alguns discos.

O imprevisto causou indisponibilidade de serviços prestados pela Dataprev ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego.

A nota da Dataprev, na manhã dessa segunda, ressaltou que a instabilidade no acesso poderia ocorrer no turno da manhã, pois as equipes técnicas haviam atuado para restabelecer todos os serviços.

No entanto, o problema perdurou ao longo do dia e afetou alguns usuários como a aposentada Maria José dos Santos, moradora de Brasília, que tentou acessar o site Meu INSS, por volta das 15h, mas não teve sucesso.

Maria José é uma das beneficiárias da Previdência Social que já pode consultar o valor da primeira parcela do 13º salário. O pagamento começa a ser feito nesta quinta (25).

“Clube de vantagens”

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS já podem emitir a carteira do beneficiário pelo aplicativo Meu INSS.

A carteira do beneficiário é uma das formas de comprovação que o cidadão recebe um benefício do INSS.

O beneficiário também pode utilizar esse comprovante para ter acesso a um “clube de vantagens”, com desconto em serviços, por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Nas próximas vezes que acessar o aplicativo, o comprovante já estará disponível ao clicar no item “carteira do beneficiário” na página inicial do aplicativo.

Até então, o segurado gerava um documento em formato PDF pelo aplicativo ou site do INSS, imprimia e utilizava como comprovante. A ideia da carteira do beneficiário, lançada hoje, é substituir a necessidade de ter esse papel em mãos. Também é possível ligar no número 135 (central de atendimento do INSS) para solicitar a impressão do documento. Neste caso, cabe ao segurado retirar o comprovante em uma das agências da previdência. As vantagens estão relacionadas ao banco no qual o beneficiário receber os pagamentos. Assim, segurados que recebem pela Caixa Econômica terão acesso às vantagens oferecidas pela Caixa e beneficiários que recebem pelo Banco do Brasil terão acesso às vantagens dadas pelo banco. Segundo o ministro Carlos Lupi, o objetivo é formalizar convênios com outras instituições financeiras que realizam pagamentos de benefícios previdenciários para que elas também participem do programa. O segurado precisa acessar o site do banco em questão para consultar quais vantagens estão disponíveis, que incluem elementos como descontos em cinemas e farmácias. Ao verificar que tem desconto em determinada rede de farmácias, por exemplo, a pessoa pode ir até o estabelecimento e mostrar a carteira do beneficiário para ter acesso ao desconto. Durante a coletiva de lançamento do cartão, as representantes da Caixa e do Banco do Brasil informaram que as instituições vão disponibilizar páginas específicas para aposentados e pensionistas, explicando os benefícios.

https://www.osul.com.br/sistemas-do-inss-enfrentaram-instabilidade-nessa-segunda-entenda-o-motivo/

