Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

É possível encontrar bons produtos para todos os tipos de pele. (Foto: Reprodução)

Tem vontade de iniciar uma rotina de skincare barato, mas não sabe por onde começar? Atualmente, é possível encontrar boas marcas para todos os tipos de pele e que atendem aos mais diversos perfis de consumidores e bolsos. Por isso, confira aqui uma lista com ótimos produtos que podem ser encontrados facilmente.

1. Sabonete Facial Deep Clean, da Neutrogena

A primeira indicação para montar o seu kit de skincare barato é o Sabonete Deep Clean da Neutrogena. O produto é indicado para peles oleosas e que possuem espinhas e cravos. Ele limpa os poros de forma profunda, elimina a oleosidade e impurezas da pele, além de combater bactérias causadoras da acne. Aliás, você ainda poderá encontrá-lo nas versões em barra e líquida.

2. Sabonete Líquido Facial Vitamina C, da Nupill

Outra opção de skincare barato para pele oleosa é o sabonete líquido da Nupil. O produto possui ingredientes que removem a sujeira da pele, ajudando a reduzir a oleosidade sem ressecar. Ele também deixa a pele macia, com uma sensação de suavidade e pode ser utilizado para remover a maquiagem.

3. Tônico Adstringente Facial, da Nivea

O Tônico adstringente da Nívea possui a função de tonificar a pele e deixá-la sem brilho e com toque seco. Esse produto também reduz maquiagem e impurezas que ficam na pele por conta da poluição. Isso porque ele possui na sua fórmula o extrato de águas marinhas, que faz o controle da produção de sebo.

4. Água Micelar 5 em 1 bifásica, da L’Oréal Paris

Esse é mais um produto que ajuda na limpeza da pele e que promete deixá-la com uma aparência agradável. Sua atuação é 5 em 1, ou seja, a água micelar cumpre a função de limpar, demaquilar, suavizar, purificar e reequilibrar. Além disso, ela ajuda a reduzir rugas, clarear manchas escuras no rosto e prevenir o envelhecimento da pele.

5. Creme Facial Antissinais, da Nivea

O creme antissinais da nívea é um produto baratinho encontrado na maioria das farmácias, que propõe deixar a pele mais firme, cheirosa e hidratada. Ele faz parte de uma linha com outros produtos e possui ingredientes como Vitamina E, glicerina e Manteiga de Karité. No entanto, para ter uma maior eficácia, é necessário utilizá-lo todos os dias pela manhã e noite.

6. Hidratante Facial Toque Seco Vegan, da Needs

Assim como os outros produtos para cuidados com pele da Needs, o hidratante é acessível, fácil de achar e possui uma qualidade boa. Esse é um produto vegano, com rápida absorção, focado em peles oleosas e que proporciona o toque seco e hidratado. Além disso, o cheiro é um dos principais pontos positivos da marca.

7. Creme Anti-idade e Antipoluição, da Hidrabene

O creme antipoluição da Hidrabene ajuda a reduzir o envelhecimento da pele e a flacidez. Ele possui vitamina C e outros ativos que protegem a pele da poluição das cidades e agem na pele, promovendo um clareamento, luminosidade e firmeza. Vale salientar que esse é um produto hipoalergênico e testado dermatologicamente.

8. Esfoliante Facial Purified Skin, da Neutrogena

O Esfoliante Purified Skin é mais um produtinho com boa eficácia e perfeito para skincare barato. Ele promete desobstruir os poros, purificar e limpar a pele, sem agredir ou ressecar. Além desse produto, a linha ainda conta com sabonete líquido, lenço micelar demaquilante.

9. Protetor Solar Toque Seco Antissinais, da Nivea

Esse produto da Nivea Sun atende bem às expectativas de quem o utiliza e possui toque seco e textura aveludada, perfeito para quem possui a pele oleosa. O produto deixa a pele macia, não grudenta e pode ser encontrado em diversas farmácias e lojas de cosméticos. Por fim, ele está disponível nos fatores 30 e 60.

10. Protetor Solar Anasol FPS 50

Já o protetor solar da Anasol é um dos mais acessíveis do mercado para fazer skincare barato. Ele apresenta uma substância que ajuda a diminuir a oleosidade da pele, proporcionando a sensação de toque seco. Além disso, o produto possui Aloe Vera e Vitamina E, que hidrata e diminui as manchas causadas pela ação do sol.

