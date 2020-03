Porto Alegre Sobe para 18 o número de casos confirmados de coronavírus em Porto Alegre, um deles por transmissão local

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

A transmissão local acontece quando um paciente contaminado que esteve no Exterior transmite o vírus para outra pessoa. Foto: Josué Damacena/IO/Divulgação

Subiu para 18 o número de casos confirmados de coronavírus em Porto Alegre. Nesta quarta-feira (18) foram confirmados mais dois casos. Duas mulheres com histórico de viagem para Bahia e São Paulo, de 32 e 72 anos. Também nesta quarta foi confirmada a primeira transmissão local do coronavírus.

Transmissão local

Porto Alegre tem o primeiro caso de transmissão local de covid-19. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (18) pelo secretário da Saúde da Capital, Pablo Stürmer. A vítima seria uma mulher de 53 anos que teria tido contato com um colega que esteve em São Paulo.

A transmissão local acontece quando um paciente contaminado que esteve no Exterior transmite o vírus para outra pessoa, sendo possível identificar a origem da infecção. Anteriormente, o município tinha apenas casos importados.

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, também avisou que as restrições irão aumentar “a cada hora, a cada dia, a cada semana”. Nesta semana, a prefeitura publicou oito decretos suspendendo serviços públicos e atividades comerciais para barrar o contágio de coronavírus.

“Necessitamos da colaboração da imprensa para despertar a consciência em cada cidadão de que as pessoas estão correndo risco de vida. Por isso a importância da informação e do isolamento. Todas as nossas ações estão absolutamente alinhadas com o governo do Estado e com o Ministério da Saúde. E todos estão buscando as melhores evidências e práticas mundiais”, disse Marchezan.

Impactos do coronavírus

O prefeito Nelson Marchezan Júnior reuniu todos os secretários da gestão municipal na tarde desta quarta-feira para analisar a evolução da pandemia do coronavírus em Porto Alegre. Durante o encontro, o chefe do Executivo Municipal reafirmou as medidas previstas em oito decretos publicados em dois dias para reduzir o potencial de contágios na Capital. Além disso, alinhou as ações necessárias para que a maior parte dos funcionários da prefeitura – entre aqueles que não desempenham serviços essenciais à população – tenham condições de trabalhar em casa, sem prejuízo para o andamento de suas tarefas e atribuições. Ele reafirmou que os serviços essenciais para o Município continuarão sem interrupções e reiterou que o impacto da crise será severo.

“O fato é que teremos estragos com o coronavírus. Agora, é o momento de tomarmos as medidas necessárias para minimizá-los. Se não agirmos com firmeza, serão desproporcionais em relação à capacidade de atendimento da máquina pública, especialmente na área da saúde, onde não haverá leitos de UTI suficientes para dar conta da demanda. Por isso, nas próximas horas, nós certamente vamos avançar ainda mais nas restrições”, explica Marchezan.

Trabalho remoto

Durante a reunião, Marchezan avaliou um plano de ação da Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre) para permitir que os funcionários da Prefeitura trabalhem em casa. As equipes que atendem o público externo, por exemplo, poderão habilitar a função “Siga-me” dos telefones para direcionar as chamadas a números residenciais ou celulares. Já a comunicação interna poderá ser concentrada no Whatsapp ou, ainda, no Rocket Chat, um portal de conversação por escrito que dispensa o uso de celular – e mantém os dados armazenados em um ambiente seguro, 100% controlado pelo Município. Para reuniões, a alternativa recomendada é o Google Hangouts. “Já estamos preparando um vídeo tutorial para mostrar aos servidores como utilizar essas ferramentas”, afirma o diretor-técnico da Procempa, Alexandre Horn.

Muitos servidores utilizam softwares e sistemas que só estão disponíveis nos computadores da Prefeitura. Para estes, serão disponibilizados até 1.200 pontos de acesso remoto via rede virtual privada (VPN, na sigla em inglês). A tecnologia permite manusear o computador à distância, por meio de um notebook ou PC pessoal. Além disso, para o armazenamento de arquivos, a Procempa disponibilizará um sistema de disco virtual, acessível via internet.

“A partir de agora, tudo é tecnologia. As pessoas precisam ter consciência de que trabalhar em casa não é um privilégio, e sim uma circunstância que nos foi imposta por essa pandemia. É a nossa forma de continuar fazendo a nossa parte para que a cidade funcione”, afirma o prefeito.

Economia

Para o secretário municipal de Fazenda, Leonardo Busatto, o coronavírus deve impactar não só a economia, mas também o equilíbrio das contas públicas. “Estamos diante da maior crise de arrecadação da história. Não só no município, mas no Brasil e em todo o mundo”, diz Busatto. Nas estimativas dele, o impacto sobre a arrecadação pode chegar a 30% em 2020, revertendo a tendência de redução no déficit público municipal.

