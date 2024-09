Mundo Sobe para 31 o número de mortos em ataque israelense no Líbano, diz ministério

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Além de mortos e feridos, prédios residenciais e carros foram danificados em Beirute. Foto: Reprodução de vídeo Além de mortos e feridos, prédios residenciais e carros foram danificados em Beirute. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O número de mortos no ataque com mísseis israelenses a um prédio no Sul de Beirute, no Líbano, aumentou para 31, informou o ministro da Saúde do país, Firass Abiad.

Em uma entrevista coletiva no sábado (21), Abiad disse que entre os mortos estavam três crianças e sete mulheres.

Três cidadãos sírios foram mortos, afirmou, e 68 pessoas ficaram feridas.

A informação foi divulgada depois que o Hezbollah confirmou que pelo menos 16 de seus agentes, incluindo comandantes de alto escalão, foram mortos no ataque aéreo de sexta-feira (20).

As equipes de resgate ainda estavam limpando os escombros no sábado, disse Abiad, e procurando por pessoas desaparecidas. Eles recuperaram partes de corpos que não são identificáveis.

O ministro também atualizou o número de mortos nas explosões de pagers e walkie-talkies que atingiram membros do Hezbollah no início desta semana para 39; 12 na terça-feira e 27 na quarta-feira.

