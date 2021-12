Leandro Mazzini Sono de excelência

Por Leandro Mazzini | 1 de dezembro de 2021

(Foto: Reprodução)

Com salários brutos superiores a R$ 33 mil, alguns deputados federais contarão com mais regalias nos amplos apartamentos funcionais em Brasília: camas “King Size” e “Queen Size” – conhecidas pelo generoso tamanho e conforto – e outros móveis de primeira linha bancados com dinheiro público. A licitação, por Pregão Eletrônico, foi aberta este mês pela Câmara dos Deputados e prevê o custo de R$ 692.543,76. Serão adquiridas seis camas King, ao custo de R$ 29.202,60, e 36 unidades de Queen, ao preço de R$ 145.287,00. A compra ainda prevê cadeiras, e mesas de jantar e de centro.

12 meses?

O edital justifica que é para “suprir as necessidades de mobiliário das unidades atualmente em déficit, as necessidades projetadas para os próximos 12 meses”.

Aquele adicional

O edital informa ainda que, “no interesse da Câmara”, o valor desta contratação poderá ser aumentado em até 25% em razão de acréscimos de componentes do objeto”.

Yankees chegando

Foi adiada para 6 a 16 de dezembro o exercício em solo brasileiro das tropas americanas com mais de 200 soldados, no interior paulista, em parceria com o Exército.

Segue a novela

Jair Bolsonaro tem uma sina de chamar problemas para si. Se não tivesse mandado prender em Resende (RJ) uma mulher que o provocou na rua, ninguém saberia hoje que ele era chamado de “noivinha do Aristides” no Quartel quando soldado. Aliás, a prisão é inconstitucional. E segue a novela da vida real.

Falta de tudo

É fato no comércio geral nas capitais e interior: o efeito das restrições na pandemia do coronavírus no Brasil e exterior afetaram diretamente o abastecimento. Falta de tudo, principalmente insumos para indústria de transformação. E a demanda cresceu forte.

Reza forte

Com o camburão da PF com giroflex ligado para cima dele, o que se sabe na polícia é que Padre Robson Pereira, de Trindade, pegou a trouxinha e sumiu.

No Conselho de Ética…

O advogado Pedro Calmon Mendes vai sentar no banco dos réus da OAB. Uma ex-cliente entrou com ação no conselho de ética da entidade com provas judiciais em que o acusa de ter mentido nos autos, e tê-la enganado, para obter ganhos financeiros.

… da OAB

A suposta vítima pede a suspensão imediata da inscrição do registro de advogado e a cassação de sua carteira na seccional.

Outro lado

Em resposta à Coluna, Calmon alega que vem sofrendo uma campanha de difamação por conta da defesa de uma cliente (a Coluna ressalta que não é a mesma da denúncia). “Tenho mais de 30 anos de inscrição na Ordem e nunca tive uma punição sequer perante a OAB” alega em nota enviada. “Considero uma afronta a minha honra pessoal e profissional esse tipo de questionamento”.

No mais

A Coluna tem a confirmação do protocolo da denúncia, baseia-se num fato, procurou o advogado para se posicionar e apenas reporta o caso. A íntegra da resposta de Calmon está no site.

10 anos

A Coluna Esplanada completa hoje 10 anos. Agradecemos a leitura e a todos os veículos parceiros de publicação nesta trajetória.

