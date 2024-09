Mundo SpaceX lança foguete para a primeira missão privada com caminhada espacial

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

O lançamento do Falcon 9 ocorreu depois de dois adiamentos Foto: Space X/Divulgação O lançamento do Falcon 9 ocorreu depois de dois adiamentos. (Foto: Space X/Divulgação) Foto: Space X/Divulgação

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, lançou, na manhã desta terça-feira (10), o foguete que será usado na primeira caminhada espacial da história em uma missão privada. A decolagem aconteceu no Kennedy Space Center, base da Nasa (a agência espacial americana) na Flórida, nos Estados Unidos.

O lançamento do Falcon 9 ocorreu depois de dois adiamentos – no fim de agosto – por causa de previsões meteorológicas desfavoráveis. Desde então, as equipes da SpaceX monitoravam as condições para determinar as possíveis janelas de lançamento.

Batizada de Polaris Dawn, a missão poderá atingir outro feito: atingir 1.400 quilômetros de altitude, o que será o ponto mais distante da Terra alcançado por humanos desde o programa Apollo, encerrado em 1972. A ISS (Estação Espacial Internacional), por exemplo, fica a 420 quilômetros da Terra.

A empresa prevê um voo de cinco dias com quatro civis. No terceiro dia, dois passageiros da Polaris Dawn poderão deixar a nave e flutuar no espaço por alguns instantes, a 700 quilômetros da Terra.

Essa é a primeira missão do programa Polaris, organizado pelo bilionário Jared Isaacman, um dos passageiros desse voo. Outros dois voos dentro dessa iniciativa estão previstos pela SpaceX, incluindo um com a Starship, a maior nave espacial do mundo.

Além do turismo espacial, a missão servirá para realizar 36 experimentos científicos. Um deles, com a Universidade do Colorado em Boulder, nos EUA, usará lentes de contato inteligentes para medir como uma altitude tão significativa altera o organismo, em especial a pressão intraocular. O objetivo é pesquisar a chamada Síndrome Neuro-Ocular Associada à Viagem Espacial. A presença prolongada no espaço faz fluidos do corpo se deslocarem para a cabeça, exercendo pressão sobre os olhos. Quem são os passageiros?

– Jared Isaacman (comandante): presidente-executivo do serviço de pagamentos americano Shift4. Em 2021, ele bancou e participou da missão Inspiration4, também da SpaceX, em que tripulantes civis ficaram na órbita da Terra durante três dias, sem a presença de astronautas profissionais, um feito histórico no turismo espacial.

– Scott Poteet (piloto): tenente-coronel aposentado da Força Aérea americana.

– Sarah Gillis (especialista de missão): engenheira de operações espaciais da SpaceX, responsável pelo programa de treinamento da empresa para astronautas.

– Anna Menon (especialista de missão e médica): engenheira de operações espaciais da SpaceX e responsável pelo gerenciamento de missões.

2024-09-10