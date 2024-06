Esporte Suíça elimina Itália e avança na Eurocopa 2024

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A vitória foi merecida, pois a Suíça dominou grande parte da partida contra a atual campeã europeia. Foto: Reprodução A vitória foi merecida, pois a Suíça dominou grande parte da partida contra a atual campeã europeia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (29), no Estádio Olímpico de Berlim, a seleção suíça garantiu sua vaga nas quartas de final da Eurocopa 2024 ao vencer a Itália por 2 a 0. A vitória foi merecida, pois a Suíça dominou grande parte da partida contra a atual campeã europeia, que demonstrou pouca criatividade.

A Itália só conseguiu exercer alguma pressão na segunda metade do segundo tempo, quando já estava em desvantagem no placar. Além da classificação, a Suíça quebrou um jejum de vitórias sobre a Azzurra, que durava desde 1993 (11 jogos, 6 derrotas e 5 empates). Os gols foram marcados por Freuler e Vargas, um em cada tempo.

O Jogo

A partida começou truncada, com a Suíça se mostrando superior à confusa equipe italiana, que não conseguia escapar da marcação adversária e cometia erros de posicionamento. Aos 22 minutos, Embolo quase abriu o placar para a Suíça, mas o goleiro Donnarumma fez uma grande defesa.

A partir deste lance, a Itália despertou e criou sua primeira chance de perigo aos 25 minutos, com um chute de Chiesa que foi desviado para escanteio. No entanto, a Suíça continuou superior e abriu o placar aos 36 minutos. Ndoye iniciou a jogada que terminou com Vargas assistindo Freuler, que finalizou para o gol.

No intervalo, a Itália fez uma substituição, colocando Zaccagni no lugar de El Shaarawy. No entanto, logo no início do segundo tempo, Vargas marcou um golaço, ampliando a vantagem suíça após uma rápida troca de passes, encobrindo Donnarumma com apenas 30 segundos de jogo.

A Itália se lançou ao ataque de forma desorganizada, criando seu primeiro lance de perigo com um quase gol contra de Schar, que acertou o travessão. A Suíça administrou bem o tempo, enquanto a Itália buscava o gol sem sucesso. A melhor chance italiana foi um chute de Scamacca que acertou a trave.

Ficha técnica

Suíça: Sommer; Schär, Akanji e Rodríguez; Rieder (Stergiou), Xhaka, Freuler e Aebischer (Steffen); Ndoye (Sierro), Embolo (Duah), Vargas (Zuber). Técnico: Murat Yakin.

Itália: Donnarumma; Darmian, Mancini e Bastoni; Darmian (Cambiasso, 29’/2ºT), Barella (Reteguí), Fagioli (Frattesi), Cristante (Pellegrini) e Chiesa Scamacca e El Shaarawy (Zaccagni). Técnico: Luciano Spalletti

Arbitragem: Tomasz Listkiewicz (POL). VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/suica-elimina-italia-e-avanca-na-eurocopa-2024/

Suíça elimina Itália e avança na Eurocopa 2024

2024-06-29