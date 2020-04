Rio Grande do Sul Sulgás prorroga prazo para pagamento da fatura de gás natural residencial e do comércio

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

O benefício será estendido para vencimentos até 31 de maio Foto: Divulgação/Sulgás O benefício será estendido para vencimentos até 31 de maio. (Foto: Divulgação/Sulgás) Foto: Divulgação/Sulgás

A Sulgás (Companhia de Gás do Estado do RS) prorrogará novamente o prazo de pagamento e parcelamento das faturas de gás natural dos segmentos residencial e comercial, que somam 58.600 clientes no Estado, incluindo hospitais, restaurantes, supermercados, padarias, clubes e hotéis, entre outros estabelecimentos.

O benefício será estendido para vencimentos até 31 de maio, sem aplicação de multas e juros, em meio à pandemia de Covid-19. Os clientes da Sulgás que já receberam boleto, sem o parcelamento, e desejam obter o benefício da prorrogação de prazo e parcelamento do valor, devem aguardar e não efetuar a quitação dos documentos atuais.

Após a data de vencimento original, a Sulgás irá identificar os títulos que estão em aberto e emitir novos boletos com valor parcelado e prazos ajustados para 30, 60 e 90 dias e enviá-los por e-mail, em até três dias úteis, quando os documentos também estarão disponíveis no Portal do Cliente para download.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800-5419700. A medida é válida para clientes dos segmentos residencial e comercial.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul