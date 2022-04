Mundo Surto de salmonella no Kinder Ovo provoca fechamento de fábrica na Bélgica

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Fabricante estendeu recall para os EUA e Argentina. Lotes não são vendidos no Brasil. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As autoridades de saúde da Bélgica determinaram nesta sexta-feira (8) que a empresa Ferrero deve suspender a produção de sua fábrica no país, localizada na cidade de Arlon. O Grupo Ferrero, por sua vez, estendeu para os EUA e Argentina o ‘recall’ de produtos dessa marca por suspeita de contaminação.

A duas semanas da Páscoa, a companhia é alvo de uma investigação sobre dezenas de casos de salmonella que estariam ligados a ingestão de chocolate como o usado no Kinder Ovo.

“Não há casos confirmados nos EUA até esta data e nenhum outro produto Kinder ou Ferrero será afetado”, disse a empresa em comunicado.

O grupo disse estar trabalhando em ambos os países, com os distribuidores e varejistas em estreita colaboração para garantir que os produtos “já não estejam disponíveis para compra”, buscando priorizar a “segurança alimentar e o cuidado com os consumidores”.

No caso da Argentina, a companhia detalhou que, em acordo com o Instituto Nacional de Alimentos (INAL), tomaram a decisão de “retirar voluntariamente” os Mini Eggs Kinder com datas de vencimento entre 11 de junho e 21 de outubro “como precaução”.

A Ferrero já fez recall do Kinder Ovo e de outros produtos em vários países, mas não no Brasil. Não há casos suspeitos no mercado brasileiro, e os produtos da Ferrero vendidos no Brasil não são fabricados na Europa.

Vários lotes de Kinder Ovo e outros itens da linha foram recolhidos de prateleiras pela Ferrero em Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda e até Estados Unidos e Austrália, mas sem vincular explicitamente o recall aos casos de salmonella.

A agência de segurança alimentar da Bélgica, porém, informou que confirmou uma ligação entre mais de cem infecções e a produção no Sul do país.

O governo belga ressaltou ainda que a decisão foi tomada porque a Ferrero teria passado informações incompletas sobre a produção no local, que corresponde a 7% do volume global total de produtos Kinder. A suspensão será revogada quando a fábrica atender a todas as regras de segurança alimentar determinadas no país.

A agência pediu aos consumidores que não comam nenhum dos produtos recolhidos, que incluem Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs e Kinder Schokobons.

A Ferrero disse ter enfrentado algumas dificuldades internas que atrasaram na recuperação e compartilhamento de informações em tempo hábil com o governo. Em nota, lamentou o caso:

“Lamentamos profundamente essa situação. Queremos pedir sinceras desculpas a todos os nossos consumidores e parceiros e agradecer às autoridades de segurança alimentar por sua valiosa orientação”, informou o comunicado.

Anteriormente, a empresa afirmou que os recalls eram uma “medida de precaução” e que nenhum outro produto Kinder lançado no mercado havia testado positivo para salmonella.

Os infectados são, em sua maioria, criança menores de 10 anos. Os sintomas da doença incluem diarreia, cólicas estomacais, náuseas, vômitos e febre. Apesar de a maioria dos casos ser leve, pode haver complicações que resultam em internação hospitalar, sobretudo nos mais jovens, cujo sistema imunológico é mais vulnerável.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo