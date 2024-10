Porto Alegre Suspeito de matar frentista em Porto Alegre é preso no litoral de Santa Catarina

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

A discussão se deu após um homem querer entrar no banheiro feminino junto com a mulher que o acompanhava. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo A discussão se deu após um homem querer entrar no banheiro feminino junto com a mulher que o acompanhava. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Um homem de 25 anos, suspeito de ter assassinado um frentista a tiros em um posto de combustíveis em Porto Alegre, foi preso nesta sexta-feira (11) em Laguna, no litoral Sul de Santa Catarina. O crime, ocorrido no último domingo (6), foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria disparado contra o frentista após uma discussão, que começou quando ele foi impedido de entrar no banheiro feminino do posto. O frentista teria percebido a intenção do homem e o abordado, o que gerou o desentendimento. Nas imagens de segurança, é possível ver o momento em que o suspeito saca uma arma e atira na vítima antes de fugir do local.

A polícia informou que o homem preso tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Seu nome não foi divulgado. Ele está sendo transferido para Porto Alegre, onde deverá prestar depoimento e ser formalmente acusado pelo crime.

A Polícia Civil também informou que uma mulher que acompanhava o suspeito no momento do crime foi identificada, mas ela não é considerada suspeita de envolvimento no homicídio.

