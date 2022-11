Inter Taison se emociona com homenagem, mas não confirma sua permanência no Inter

14 de novembro de 2022

Alessandro Barcellos, presidente do Inter, entregou as homenagens para Taison Foto: Ricardo Duarte/Inter Alessandro Barcellos, presidente do Inter, entregou as homenagens para Taison (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O ídolo da torcida colorada, Taison, foi homenageado na última partida do Brasileirão. O jogador completou 200 partidas com a camisa do clube gaúcho. Com o filho Santiago no colo, o capitão colorado e recebeu uma placa das mãos do presidente Alessandro Barcellos.

O camisa 7 se emocionou ao lembrar da morte de um irmão e do pai e falou sobre seu futuro na equipe durante uma entrevista. O atleta tem contrato com o Inter até abril de 2023, mas o jogador não garantiu a permanência no clube. O meia teve um ano de altos e baixos durante 2022, além de perdas pessoais.

O meia falou que após a partida iria para a casa descansar e não sabia se deveria continuar no Inter ou não. Falou ainda que já teria recebido proposta de outros clubes.

