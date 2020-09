Mundo Taxa de contágio do coronavírus volta a subir em Nova York

29 de setembro de 2020

O número de novas infecções por covid-19 começou a aumentar em Nova York, especialmente nos bairros onde residem muitos judeus ortodoxos, alertou o governador Andrew Cuomo nesta segunda-feira (28).

No sábado (26), o estado registrou mais de 1.000 casos positivos de coronavírus em um dia pela primeira vez desde 5 de junho. Nas últimas 24 horas, de 52.936 testes realizados, 834 deram positivo, uma taxa de infecção de 1,5%, sendo que durante meses esse número ficou abaixo de 1%, disse Cuomo no Twitter.

Até então, o governador vinha se gabando das taxas de contágio em Nova York, uma das mais baixas nas grandes cidades americanas, embora a ‘Grande Maçã’ tenha sido o epicentro da pandemia e tenha registrado um total de 23.800 mortes desde março.

“Estamos vendo altas taxas positivas nos distritos de Brooklyn, Orange e Rockland”, três regiões com grandes populações de judeus ortodoxos, observou Cuomo. A taxa de infecção de 1,5%, porém, ainda é baixa se comparada, por exemplo, com as da Europa.

“Dez códigos postais representam 25% dos novos casos de [domingo]”, disse o governador, que anunciou que enviará 200 máquinas de teste rápido e profissionais de saúde para essas áreas.

Em alguns dos bairros do Brooklyn mais atingidos, a taxa de contágio saltou de 5% para 6%, especialmente em meio às festividades que culminam no Yom Kippur na segunda-feira. A taxa média de infecção na cidade é de 1%.

O aumento dos casos preocupa as autoridades porque ocorre poucos dias após a retomada das aulas nas escolas públicas da maior cidade americana, já adiada duas vezes.

“Estamos potencialmente no momento mais vulnerável ao vírus que vimos nos últimos meses”, disse o chefe de saúde pública municipal, Dave Choskhi, a repórteres na sexta-feira, em um dos bairros mais afetados do Brooklyn, enquanto era vaiado por manifestantes sem máscara.

As autoridades anunciaram que vão penalizar as escolas que não aplicam a obrigatoriedade do uso de máscaras e as regras de distanciamento social, inclusive nas “yeshivás”, as escolas judaicas ortodoxas onde se estudam a Torá e o Talmude.

