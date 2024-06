Grêmio Técnico do Grêmio discute com repórter após derrota no Gre-Nal

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Técnico não gostou de insinuação de que teria "exposto o grupo" Foto: Reprodução/FootballCo. Técnico não gostou de insinuação de que teria "exposto o grupo". (Foto: Reprodução/FootballCo.) Foto: Reprodução/FootballCo.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De cabeça quente após a derrota do Grêmio no clássico Gre-Nal deste sábado (22), no Couto Pereira, pela 11ª rodada do Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho bateu boca com um repórter. A discussão aconteceu na coletiva de imprensa, ainda no estádio em Curitiba, onde antes o Grêmio foi superado pelo Internacional por um placar de 1 a 0.

Entenda a discussão

Na reta final da partida, Renato apelou para a entrada do zagueiro Rodrigo Ely na posição de centroavante, buscando vantagem na bola aérea. Depois, justificou a escolha por “falta de opções”.

Um repórter que participava da coletiva, então, insinuou que a fala seria uma forma de expor o grupo, o que tirou Renato Gaúcho do sério.

“O que você entende por expor o grupo? Você não vai colocar na minha boca palavras que você quer que eu fale. Expor o grupo é chegar aqui e falar “olha, eu tenho que fazer isso porque não tenho qualidade”. É uma coisa. Outra coisa é falta de opções, porque eu tenho jogadores machucados, praticamente todos os meus atacantes hoje estavam jogando. Tive que colocar um zagueiro meu que é bom de cabeça no ataque justamente por falta de opções. Eu nunca vou expor o grupo”, disse Renato Gaúcho.

Entre os desfalques do Grêmio para o ataque, estavam o titular Diego Costa e o reserva André Henrique, além do ponta Soteldo, que está com a seleção da Venezuela na Copa América.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/tecnico-do-gremio-discute-com-reporter-apos-derrota-no-gre-nal/

Técnico do Grêmio discute com repórter após derrota no Gre-Nal

2024-06-23