Inter “Era Gre-Nal, tínhamos que ganhar”, comemora o técnico do Inter

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











“Para mim, o mérito é total dos jogadores. Estou orgulhoso do que vêm fazendo, do esforço que fazem", disse Eduardo Coudet Foto: Ricardo Duarte/Internacional “Para mim, o mérito é total dos jogadores. Estou orgulhoso do que vêm fazendo, do esforço que fazem. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde que retornou ao Inter, em julho do ano passado, Eduardo Coudet venceu todos os três Gre-Nais que disputou. Depois do triunfo de 1 a 0 deste sábado (22), no Couto Pereira, em Curitiba, o comandante do Inter concedeu entrevista coletiva na qual dedicou ao grupo de jogadores todos os méritos pelo resultado.

“Para mim, o mérito é total dos jogadores. Estou orgulhoso do que vêm fazendo, do esforço que fazem. Hoje tivemos que correr riscos com jogadores que vinham desgastados. Alguns terminaram melhor. Outros, nem tanto. Mas era Gre-Nal, tínhamos que ganhar. E já terminou. Que o torcedor desfrute, que apoie esse grupo de jogadores, como falo sempre, porque são grandes profissionais, grandes pessoas, e deixam tudo para dar alegria ao torcedor do Inter.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/era-gre-nal-tinhamos-que-ganhar-comemora-o-tecnico-do-inter/

“Era Gre-Nal, tínhamos que ganhar”, comemora o técnico do Inter

2024-06-23