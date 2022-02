Futebol Técnico do Grêmio, Roger Machado, garante força máxima para o Grenal

Por Elaine Cordeiro * | 21 de fevereiro de 2022

Treinador comandou a equipe pela primeira vez em seu retorno, diante do São Luiz Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Depois da goleada do Grêmio no final de semana contra o São Luiz de Ijuí, no mesmo dia da reestreia de Roger Machado, o treinador elogiou a equipe e fez questão de ressaltar ao grupo de jogadores que, mesmo em pouco tempo de trabalho conjunto, conseguiu compreender suas ideias.

“Tenho pouca interferência neste momento. Tudo foi solucionado pelos jogadores dentro de campo, que receberam as poucas informações da melhor forma possível. Busquei muito mais dar o devido suporte aos atletas. Apenas informações pontuais, para fazer o casamento perfeito para o jogo.”

Em entrevista coletiva, Roger disse aos jornalistas que para o primeiro Grenal de 2022, no próximo sábado (26), o Tricolor vai com força máxima para a disputa do clássico. Segundo o técnico, ele não vai preservar jogadores no final de semana, de olho no jogo com Mirassol, pela primeira fase da Copa do Brasil.

”Como posso dizer que vou preservar jogadores para o clássico? Vão tirar o meu ruim. Vamos com força máxima para a partida. Trabalhar para chegar nas melhores condições”, disse o comandante técnico do Tricolor.

O Grêmio chega ao Beira-Rio para disputar o clássico Grenal, neste sábado (26), às 19h, como líder do Campeonato Gaúcho, com 17 pontos. Três dias depois, na terça-feira (1º), o confronto será fora de casa, na Copa do Brasil, no Estádio Municipal de Mirassol. A bola começa a rolar às 21h30.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

