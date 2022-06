Tecnologia Telegram começará a cobrar 25 reais para uso; saiba se todos deverão pagar

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Alguns irão desembolsar uma quantia mensal, mas por livre e espontânea vontade. (Foto: Reprodução)

Estamos vivendo na era digital há algum tempo, onde os meios de comunicação estão cada vez mais avançados. Não é à toa que nos deparamos todos os dias com um tipo novo de aplicativo que permite que nos comuniquemos com pessoas que até estão do outro lado do mundo.

Ainda que os aplicativos de mensagem mais utilizados ainda sejam o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, outros estão conquistando cada vez mais usuários. Um desses meios de comunicação é o Telegram.

O Telegram é um aplicativo de mensagens muito parecido com o WhatsApp, mas é mais voltado para o mundo dos negócios, então envolve várias lojas e anúncios, porém pode ser utilizado por todas as pessoas que desejarem, tanto que é possível encontrar grupos formados ali sobre tudo que puder imaginar.

Assim como é no WhatsApp, no Telegram também é possível fazer o envio de fotos, áudios, vídeos e links, além de contar com gifs animados, emojis e as famosas figurinhas que todo mundo adora utilizar.

Por incrível que pareça, a versão do Telegram para iOS foi lançada antes da versão para Android, em 14 de agosto de 2013, enquanto a versão oficial para Android foi lançada apenas no dia 20 de outubro de 2013.

Desde então, o Telegram foi ganhando cada vez mais popularidade e conquistando mais público. Por quê? Bem, o grande diferencial oferecido é que ele possui um servidor próprio, portanto o seu armazenamento tem suporte na nuvem, ou seja, ele não ocupa quase nenhum espaço no cache do celular.

Isso quer dizer que, na prática, os usuários podem guardar todas as conversas, mensagens e mídias do Telegram na nuvem do próprio aplicativo, evitando que essas coisas ocupem espaço no próprio aparelho.

Por mais que os recursos do Telegram já pareçam incríveis, ele não para de lançar novidades. A última é que o aplicativo terá uma versão paga que custará cerca de R$ 25 no Brasil (US$ 5 nos Estados Unidos).

Ainda que nenhuma declaração oficial a respeito dos valores tenha sido feita até agora, já podemos afirmar que será uma versão Premium e totalmente separada da gratuita.

Como funcionará a versão paga do Telegram?

A versão paga do aplicativo será chamada de Telegram Premium e terá alguns benefícios e ferramentas que a versão gratuita não dá acesso como, por exemplo, tamanhos maiores de upload de mídias. E os usuários dele também terão acesso antecipado aos novos recursos que serão lançados no futuro.

Pavel Durov, o cofundador do Telegram, disse que foi necessário lançar essa versão premium do aplicativo como opção para os usuários para que o aplicativo pudesse continuar sobrevivendo.

Ainda não há uma previsão de quando essa “atualização” começará a funcionar, mas é a expectativa é para logo.

