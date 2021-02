Mundo Tempestade de neve deixa mais de 5 milhões de pessoas sem energia no Texas e no México

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Frente polar atípica no Sul dos EUA aumenta uso de eletricidade, obriga operadoras a racionar e corta envio de gás a país vizinho. (Foto: Reprodução de vídeo)

As baixas temperaturas provocadas por uma tempestade de neve no Texas forçaram a operadora da rede elétrica do Estado a impor nessa segunda-feira (15) apagões que deixaram mais de 2 milhões de clientes sem eletricidade. O mau tempo aumentou a demanda de energia para o aquecimento, levando os preços a disparar. Os efeitos também foram sentidos no México, onde o corte do envio de gás dos Estados Unidos provocou um apagão que deixou mais de 3 milhões de pessoas sem eletricidade em seis Estados do Norte do país.

O Serviço Meteorológico Nacional disse que uma massa de ar do Ártico se espalhou para o Sul do país, bem além das áreas acostumadas ao clima gelado, com avisos de tempestade de inverno na maior parte da região. De acordo com o meteorologista Michael Ventrice o choque do ar frio do Ártico com o ar mais quente e úmido do Sul provocou tempestades de grande impacto, que atingiram também a Louisiana e o Arkansas.

A onda de frio levou a interrupções na produção e paralisações em refinarias de petróleo e instalações de gás natural em todo o Estado. O presidente Joe Biden declarou emergência, desbloqueando assistência federal para o Texas, onde as temperaturas variaram de menos 6ºC a menos 22ºC.

O Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston, foi fechado na manhã dessa segunda, enquanto o Aeroporto William Hobby da mesma cidade suspendeu as operações até esta terça. Além do Texas, grande parte dos Estados Unidos foi atingida por um clima de gelar os ossos durante o feriado prolongado de três dias, em razão do Dia do Presidente, celebrado nessa segunda.

A tempestade nos EUA interrompeu o fornecimento de gás para o México, o que, por sua vez, afetou a produção de energia. Foram atingidas instalações nos Estados de Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila e Nuevo León. “Dos 4.766.901 usuários da região Norte do país, 3.088.517 foram afetados e até o momento o serviço de energia elétrica foi restaurado para 65%”, informou ontem à tarde a Comissão Federal de Eletricidade (CFE), responsável pelo abastecimento nacional.

O Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas (Ercot, na sigla em inglês) procurou cortar o uso de energia em resposta a uma demanda recorde, que na noite de domingo (14) chegou a 69.150 megawatts, mais de 3.200 megawatts acima do pico de inverno anterior, em janeiro de 2018. Segundo o Ercot, o clima extremo fez com que muitas unidades geradoras de vários tipos de combustível desligassem e ficassem indisponíveis.

As tempestades derrubaram quase metade da capacidade de geração de energia eólica do Texas no domingo. A geração eólica é a segunda maior fonte de eletricidade no Estado, respondendo por 23% do fornecimento de energia, estima o Ercot.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo