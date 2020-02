Porto Alegre Temporal alaga ruas e deixa 10 mil clientes sem luz em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Ruas de Porto Alegre ficaram alagadas na terça-feira de carnaval Foto: O Sul Ruas de Porto Alegre ficaram alagadas na terça-feira de carnaval. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

A chuva forte que atingiu Porto Alegre no início da noite de terça-feira (25) provocou transtornos e alagamentos nas ruas da Capital. De acordo com a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), cerca de 10 mil clientes ficaram sem luz, principalmente na Zona Norte e na Zona Sul, até o início da madrugada de quarta-feira (26).

À 1h45min, a companhia informou que a situação foi normalizada e que somente casos pontuais eram atendidos pelas equipes, mas não informou onde.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a nebulosidade diminui com o decorrer desta quarta-feira, e o tempo melhora. No entanto, ingresso de um ar mais frio traz vento ao Estado. As temperaturas caem especialmente na região Sul e Serra na parte da noite.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens, e há chance de chuva. A mínima na Capital deve ser de 18°C, e a máxima não ultrapassa os 27°C.

