Um terremoto com magnitude preliminar de 7,1 atingiu a costa leste do Japão neste sábado (13), informou a Agência Meteorológica do Japão. O terremoto ocorreu às 23h08 (horário local) e chegou a balançar edifícios na capital de Tóquio.

O epicentro do terremoto foi na costa da prefeitura de Fukushima, a uma profundidade de 60 quilômetros (36 milhas), disse a agência, acrescentando que nenhum alerta de tsunami foi emitido.

O gabinete do primeiro-ministro japonês afirmou ter criado um escritório de gerenciamento de crise e a Tokyo Electric Power Company, ou Tepco, que realiza a operação das usinas nucleares, informou que estava verificando seus postos de monitoramento em Fukushima para garantir que não haveriam vazamentos de radiação.

A NHK, a emissora pública japonesa, relatou que o forte tremor horizontal durou também cerca de 30 segundos em Minami Soma, um dos vilarejos da região de Fukushima esvaziados após o desastre nuclear de 2011.

Earthquake Detailed Report – 2/13

At around 11:07pm, an earthquake with a magnitude of 7.1 occurred offshore Fukushima Prefecture at a depth of 60km. The maximum intensity was 6+. There may be some change in sea level, but there is no concern of damage. #earthquake pic.twitter.com/xucPLraUBM

— NERV (@EN_NERV) February 13, 2021