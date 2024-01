Geral Tesouro Nacional abre 40 vagas de nível superior, com salários acima de R$ 20 mil

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A confirmação da candidatura depende do pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 160. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria do Tesouro Nacional abrirá, nesta segunda-feira (29), as inscrições para o concurso público com 40 vagas de auditor federal de Finanças e Controle. Os interessados devem acessar, até 4 de março, o site da FGV Conhecimento, para se candidatarem. A remuneração inicial da carreira é de R$ 20.924,80.

A confirmação da candidatura depende do pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 160. O concurso também exige nível superior em qualquer área. Haverá ainda prova objetiva, com 40 questões de Conhecimentos Gerais e 70 de Conhecimentos Específicos, e discursiva de Redação.

As vagas são para cinco áreas: econômico-financeiro (18), econômico-financeiro – contratações (2), contábil (7), tecnologia da informação – operação e infraestrutura (5), tecnologia da informação – transformação digital (8).

Novas alterações

O governo federal fez novas alterações nos editais do Concurso Público Nacional Unificado, conforme publicado no Diário Oficial da União. As alterações incluem atualizações na formação exigida, detalhes sobre as remunerações de alguns cargos e adição de tabelas de titulação. As mudanças são específicas para determinados cargos, e os candidatos são aconselhados a lerem atentamente o edital de retificação.

Algumas das principais alterações incluem a inclusão de formação em Engenharia Geológica ou Geologia para o cargo de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatística. Também foram atualizadas tabelas de atribuição de pontos por avaliação de títulos e quadros de retribuição por titulação para diversos cargos.

Os órgãos que retificaram os editais incluem Advocacia-Geral da União (AGU), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No último dia 19, a União já tinha realizado mudanças que abrangeram uma variedade de aspectos, incluindo requisitos de formação, locais de trabalho, remuneração, remanejamento de vagas e critérios de pontuação na fase de avaliação de documentos.

Um ajuste relevante disse respeito às vagas de auditor-fiscal do trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), onde a exigência inicial de candidatos serem “especialistas em auditoria e fiscalização” foi modificada para permitir a inscrição de candidatos de qualquer área do conhecimento.

Outra alteração notável ocorreu no Edital 5, relacionado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), especificamente para o cargo de técnico de assuntos educacionais, que originalmente aceitava formação em qualquer área, mas foi corrigido para exigir um diploma em Pedagogia.

Em resposta às modificações, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) classificou as retificações como “formais” e assegurou que não causarão prejuízos aos candidatos. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/tesouro-nacional-abre-40-vagas-de-nivel-superior-com-salarios-acima-de-r-20-mil/

Tesouro Nacional abre 40 vagas de nível superior, com salários acima de R$ 20 mil

2024-01-27