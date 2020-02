Celebridades Thammy Miranda se irrita com meme envolvendo filho e desabafa: “Não me ofende”

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Thammy Miranda e Andressa Ferreira com o filho. Foto: Reprodução/Instagram Thammy Miranda e Andressa Ferreira com o filho. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Na tarde desta sexta-feira (31), Thammy Miranda usou seus stories no Instagram para desabafar depois que um meme a respeito do seu filho Bento, fruto de seu relacionamento com Andressa Ferreira, viralizou no Facebook. A brincadeira de mau gosto irritou o filho de Gretchen que não deixou passar batido: “Não adianta nada fazer isso, não me ofende!!! Não tenho vergonha de quem eu fui. Tenho mais orgulho ainda de quem me tornei”.

A imagem mostra uma foto de Thammy na época em que ainda atuava como modelo e sugere que a criança ficaria confusa. “Thammy não tem mais ‘saco’ com essas piadinhas. Pensa na confusão que vai dar na cabeça dessa criança”, diz o texto do meme que viralizou.

Nos comentários na internet, fãs se revoltaram com a imagem e encheram a página de mensagens em defesa de Thammy. “Rídiculo isso, vocês deveriam ser presos por tamanho absurdo”, disse um seguidor. “Página denunciada”, alertou um outro.

Teve também quem apoiasse o meme: “A criança vai enlouquecer, não vai entender nada”. “Nada contra, mas achei engraçado porque é a realidade pow. Ele vai mostrar que foto dela?”, questionou outra seguidora da página.

Thammy parece ter levado a situação numa boa e explicou como vai tratar esse assunto com seu herdeiro, Bento: “É exatamente isso!!! Não tenho a mínima vergonha do meu passado e jamais vou esconder do meu filho!!! É exatamente assim que vai ser. Vou mostrar sem problemas. O preconceito está na cabeça de vocês, não na nossa”.

Para finalizar a discussão, ator deixou um mistério no ar: “Último pedido! Só lembrem de lembrar de mim em outubro”. O que será?

