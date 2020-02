Magazine Cantor sertanejo Samuel morre em acidente de moto no Mato Grosso

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Samuel perdeu controle de moto quando voltava de show. Foto: Reprodução/Instagram Samuel perdeu controle de moto quando voltava de show. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Samuel, que fazia dupla com Gustavo, morreu na madrugada deste sábado (1º) ao sofrer acidente de moto em Cuiabá, no Mato Grosso.

O artista de 29 anos, que tinha como nome de batismo Lindenberg de Medeiros Malaquias, pilotava a motocicleta na Avenida Dante de Oliveira quando perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e foi arremessado de cabeça em um poste.

Samuel, que tinha acabado de se apresentar com o parceiro em um bar sertanejo, morreu antes mesmo da chegada do socorro. O corpo foi encaminhado para IML (Instituto Médico Legal) de Cuiabá.

A morte foi confirmada no perfil oficial da dupla no Instagram. “LUTO. Eu, Gustavo, com muita tristeza no meu coração venho informar a todos os nossos amigos que o meu parceiro Samuel faleceu essa madrugada num acidente de moto. Desculpe por não responder todos agora. Foi um acidente e moto, assim que for decidido o local do velório eu avisarei aqui”, diz o texto publicado no Stories.

Gustavo e Samuel tinham um show agendado para a noite deste sábado (1º), em Cáceres, também no Mato Grosso.

