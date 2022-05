Tecnologia TikTok faz testes no Vietnã para impulsionar jogos no aplicativo

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Medida pode aumentar a receita de publicidade e a quantidade de tempo na rede social. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O TikTok vem realizando testes no Vietnã para que os usuários possam jogar dentro do aplicativo, afirmaram fontes ligadas à rede social. A plataforma, de propriedade da chinesa ByteDance, é considerada uma das mais populares do mundo com mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais.

O objetivo de impulsionar os jogos é para que aumente a receita de publicidade e a quantidade de tempo que os usuários passam no aplicativo.

Com uma população experiente em tecnologia e que tem 70% dos moradores com menos de 35 anos, o Vietnã é um mercado atraente para plataformas de mídia social como TikTok, Meta (dona do Facebook e Instagram) e Alphabet (YouTube e Google).

Astronauta faz sucesso no TikTok com vídeos sobre rotina no espaço

O TikTok também planeja lançar jogos no Sudeste Asiático já no terceiro trimestre, afirmaram fontes que preferiram não ser identificadas, já que as informações ainda não foram divulgadas publicamente.

Um representante do TikTok afirmou que a empresa testou trazer jogos HTML5 (uma forma comum de minijogo) para seu aplicativo por meio de parcerias com desenvolvedores de jogos de terceiros e estúdios como Zynga Inc. Mas se recusou a comentar seus planos para o Vietnã ou suas ambições mais amplas de jogos.

“Estamos sempre procurando maneiras de enriquecer nossa plataforma e testar regularmente novos recursos e integrações que agreguem valor à nossa comunidade”, disse o representante em comunicado enviado por e-mail à Reuters.

ByteDance não respondeu sobre o caso. Os ministérios das Relações Exteriores e das Comunicações do Vietnã também não comentaram.

Nos Estados Unidos, apenas alguns jogos parecem ter sido lançados, incluindo o “Disco Loco 3D” da Zynga, um jogo de desafio de música e dança e “Garden of Good”, onde os jogadores cultivam vegetais para acionar doações do TikTok para a organização sem fins lucrativos Feeding América.

O TikTok planeja se basear principalmente no conjunto de jogos da ByteDance.

Embora a empresa comece com minijogos, que tendem a ter mecanismos de jogo simples e pouco tempo de jogo, suas ambições de jogo vão além disso, disse uma das pessoas que tiveram conhecimento direto do assunto.

O TikTok exigirá uma licença para apresentar jogos em sua plataforma no Vietnã, onde as autoridades restringem jogos que retratam jogos de azar, violência e conteúdo sexual. Espera-se que o processo corra bem, pois os jogos planejados não são controversos, disse a pessoa.

A incursão do TikTok em jogos reflete esforços semelhantes feitos por grandes empresas de tecnologia que buscam reter usuários. O Facebook lançou o Instant Games em 2016 e a empresa de streaming Netflix também adicionou jogos recentemente à sua plataforma.

Também marca o mais recente esforço da ByteDance para se estabelecer como um grande concorrente nos jogos. Ela adquiriu o estúdio de jogos Moonton Technology, com sede em Xangai, no ano passado, colocando-o em concorrência direta com a Tencent, a maior empresa de jogos da China.

Mesmo sem jogos, o TikTok viu um aumento na receita de publicidade. Sua receita de publicidade deve triplicar este ano para mais de US$ 11 bilhões, superando as vendas combinadas do Twitter e Snap, de acordo com a empresa de pesquisa Insider Intelligence.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia