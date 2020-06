Geral Tomografia de tórax: o principal exame de imagem para diagnosticar o coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A TC do Tórax não substitui a realização do exame PCR para confirmação do diagnóstico da Covid-19. (Foto: Reprodução)

A Tomografia de Tórax tem sido usada como um dos principais métodos de diagnóstico do novo coronavírus, e esse exame de imagem também está sendo muito importante no acompanhamento de pacientes já curados da Covid-19.

O que é e para que serve

A Tomografia Computadorizada do Tórax (ou simplesmente “Tomografia do Tórax” ou “TC do Tórax”) é um exame de imagem que serve para avaliar o pulmão e a região torácica.

Assim, costuma ser solicitada quando há a necessidade de investigar a presença de nódulos, infecções ou até mesmo tumores pulmonares, além de analisar o estado das estruturas mediastinais do organismo (como timo, traqueia, esôfago, tireoide e paratireoide).

No caso de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19), a Tomografia Computadorizada de Tórax serve, principalmente, para avaliar os impactos da doença na saúde respiratória, que costuma ser um grande alvo do vírus.

Importância

O exame de Tomografia de Tórax tem sido importante no diagnóstico do novo Coronavírus pois permite avaliar a gravidade e a extensão dos problemas pulmonares causados pela doença, logo no início da infecção, tanto em pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19.

Além disso, a precisão da Tomografia do Tórax e o menor tempo para sair o resultado têm permitido aos médicos agirem mais rápido, funcionando como um exame complementar.

Isso porque o teste específico para a Covid-19 (conhecido como PCR) pode demorar para confirmar o diagnóstico, uma vez que está liberado para ser realizado apenas nos casos mais graves da doença. Além disso, o exame encontra-se em falta em muitos hospitais.

Por outro lado, a partir dos resultados da Tomografia de Tórax, é possível classificar rapidamente um paciente suspeito como muito provável, indeterminado ou improvável para a infecção por Covid-19. Com esses dados em mãos, os médicos podem adiantar ações importantes como o isolamento do paciente ou, até mesmo, o próprio tratamento da doença, mesmo sem o resultado positivo. É importante reforçar que a Tomografia de Tórax não substitui a realização do exame PCR para confirmação do diagnóstico da Covid-19, além de não estar indicado para todos os casos de suspeita da doença, sendo fundamental avaliação e recomendação médicas. Já curados Além de ser útil como exame complementar no diagnóstico de pacientes com suspeita de Covid-19, a Tomografia de Tórax também tem sido amplamente utilizada no prognóstico, ajudando a avaliar possíveis sequelas e melhoras no pulmão de pacientes já curados do novo coronavírus. Esse tipo de acompanhamento mesmo após a cura é importante, pois estudos apontam que o coronavírus pode deixar consequências no pulmão de pacientes, como fibrose pulmonar e perda de certo percentual da função respiratória. Porém, em geral, tais consequências surgem em pessoas que desenvolveram quadros graves da Covid-19, como pneumonia, e que foram encaminhadas para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e respiraram com a ajuda de aparelhos durante o tratamento. Na grande maioria dos casos não graves, pacientes curados do novo Coronavírus seguem a vida normalmente, sem sequelas respiratórias.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral