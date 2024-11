Grêmio Torcedores do Grêmio vandalizam homenagem para Roger Machado na calçada da fama

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Torcedores cobriram com concreto pés de Roger, que estavam na calçada da fama Foto: Reprodução Torcedores cobriram com concreto pés de Roger, que estavam na calçada da fama. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (2), torcedores do Grêmio vandalizaram novamente a homenagem feita para o ex-atleta e treinador do Grêmio, Roger Machado, que atualmente está no comando do Inter. Em outro momento, sua participação na calçada da fama gremista já havia sido danificada por torcedores, mas agora, encobriram os pés de Roger que foram imortalizados na Arena.

Roger Machado foi um dos grandes nomes na história do Grêmio, sendo lateral nos anos 90. Atualmente, o treinador comanda o Inter, maior rival do Tricolor, o que não agradou os torcedores.

Apesar das manifestações, a direção gremista não demonstrou interesse em remover o treinador da calçada da fama. “Não existe nenhum dispositivo no estatuto para isso e não há nenhum pedido no Conselho” diz Alexandre Bugin, presidente do Conselho Deliberativo do clube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/torcedores-do-gremio-vandalizam-homenagem-a-roger-machado-na-calcada-da-fama/

Torcedores do Grêmio vandalizam homenagem para Roger Machado na calçada da fama

2024-11-02