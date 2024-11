Esporte Gabriel Pec, ex-Vasco, ultrapassa Messi e se torna o jogador com mais participações em gols na liga americana de futebol

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

O jogador está com 32 participações em gols e Messi tem 31 Foto: Reprodução/Instagram O jogador está com 32 participações em gols e Messi tem 31. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Na última sexta-feira (1º), Gabriel Pec marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 4 a 1, contra o Colorado Rapids. O ex-Vasco alcançou 32 participações em gols na liga de futebol dos Estados Unidos, a Major League Soccer (MLS) e superou Lionel Messi.

Desde fevereiro, o atleta participou de 35 jogos, sendo 32 como titular, marcando 17 gols e 15 assistências para o LA Galaxy. Gabriel é o 7° na tabela da artilharia do campeonato e o 2° na tabela de assistências. Lionel Messi é favoritíssimo ao prêmio de melhor jogador (MVP) da temporada regular da Major League Soccer. O Inter Miami chegou a 74 pontos e quebrou o recorde de pontuação numa única temporada regular da MLS, que era de 73, do mesmo New England Revolution.

E como foi o Top1 da temporada regular, vai disputar o Mundial de clubes como representante dos EUA na competição.Esses números dão uma ideia da importância de Messi para o Inter Miami, que fez este ano a melhor campanha na história da temporada regular da Major League Soccer. O time da Flórida conquistou 74 pontos, em 34 rodadas (72,5% de aproveitamento), com 22 vitórias, oito empates e quatro derrotas. Foram 79 gols marcados e 49 sofridos.

Nos 19 jogos com Messi na MLS 2024, o Inter Miami venceu 12, empatou seis e perdeu apenas um. Messi também se tornou na noite deste sábado o maior artilheiro da história do Inter Miami, com 33 gols (ultrapassou Leonardo Campana, 32).

Confira os principais jogadores em participações de gols na MLS em 2024

Gabriel Pec: 32 participações (17 gols e 15 assistências);

Lionel Messi: 31 participações (20 gols e 11 assistências);

Acosta: 31 participações (14 gols e 17 assistências)

