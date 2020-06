Rio Grande do Sul Trabalhadores gaúchos bateram o recorde mensal de pedidos de seguro-desemprego no Estado

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Agências da FGTAS/Sine encaminharam quase 67 mil solicitações em maio. (Foto: EBC)

Com um total de 66.820 pedidos de seguro-desemprego em maio, os trabalhadores gaúchos bateram o recorde mensal de solicitações desse tipo no Rio Grande do Sul desde 2011, quando o monitoramento passou a ser feito pelo governo do Estado. Os maiores picos haviam ocorrido em abril passado (53.056) e em julho de 2014 (51.441). O volume também ficou 70,3% acima do mesmo mês no ano passado.

Dos já mencionados 66.820 encaminhamentos, 37.527 foram realizados pela internet e 29.293 de forma presencial nos postos de atendimento – quase 98% dessas últimas por meio de agências da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social)/Sine (Sistema Nacional de Emprego).

Se a base de comparação é o período de janeiro a maio, os pedidos aumentaram 27,7% de janeiro a maio, em relação ao mesmo período do ano anterior: 165.389 e 211.236 solicitações, respectivamente.

Já em âmbito nacional, maio totalizou 960.258 pedidos de seguro-desemprego, de acordo com dados do Ministério da Economia. O Rio Grande do Sul ficou em quatro lugar, atrás dos Estados de São Paulo (281.360), Minas Gerais (103.329) e Rio de Janeiro (82.584).

Perfis

Do total de trabalhadores que solicitaram o seguro-desemprego no Rio Grande do Sul em maio, 56,2% são homens e 43,8% mulheres. Com relação à faixa etária, 30% têm 30 a 39 anos, enquanto 21,1% possuem 40 a 49 anos e para 18,5% a idade é de 18 a 24 anos. Outros 17,3% estão na faixa entre 25 e 29 anos, 12,4% têm de 50 a 64 anos e apenas 0,2% ficam acima dessa idade.

Sobre a escolaridade dos solicitantes, a maioria (51,2%) tinha Ensino Médio completo, 13,9% o Ensino Fundamental incompleto, 12,7% o Ensino Fundamental incompleto, 10,4% o Ensino Médio incompleto, 6%, Ensino Superior completo e 5,4%, Ensino Superior incompleto.

No que tange ao setor econômico em que atuavam os requerentes, 33% trabalhavam no setor de serviços, 31,2% na indústria, 25,9%, no comércio, 6,6%, na construção e 3,3%, na agropecuária.

A faixa salarial em que se enquadrava a maior parte dos solicitantes (69,2%) variava de 1,5 a três salários-mínimos. Ao todo, foram concedidos 57.567 benefícios, o que representa 86,2% dos trabalhadores que estavam habilitados a receber o seguro.

Comparecimento

De 23 de março a 10 de maio, o atendimento presencial nas agências FGTAS/Sine esteve suspenso como medida de prevenção ao coronavírus. No período, foi estabelecido o regime de teletrabalho e mantido o atendimento à população por telefone, WhatsApp e e-mail, além dos canais digitais.

Ao todo, foram prestados 17.372 atendimentos na modalidade de trabalho remoto, o que equivale a uma média de 620 atendimentos diários. O serviço presencial foi restabelecido em 11 de maio e atualmente 125 unidades dispõem de atendimento presencial de encaminhamento de seguro-desemprego no Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, esse serviço é oferecido, exclusivamente, nas agências FGTAS/Sine Centro (Rua José Montaury, 31) e Zona Norte (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132). No interior do Estado e na Região Metropolitana, permanecem fechadas as agências FGTAS/Sine de Gravataí, Lajeado e Rolante.

O funcionamento de todas as agências é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Permite-se a entrada e permanência de público equivalente ao número de atendentes da FGTAS disponível. É obrigatório, ainda, o uso de máscara e o distanciamento mínimo de 2 metros entre os trabalhadores em eventuais filas. Pelos canais virtuais, o serviço prossegue normalmente.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul