Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

O passeio já ampliou sua operação para sextas-feiras e domingos até o final do ano. (Foto: Divulgação)

Este 20 de setembro será ainda mais especial em Sant’Ana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Além do tradicional desfile dos Festejos Farroupilhas pela rua Dos Andradas, a comunidade e os turistas poderão celebrar a tradicional data gaúcha em uma das quatro viagens da mais nova atração turística do Rio Grande do Sul: o Trem do Pampa.

Inaugurado em julho, inicialmente prevendo saídas apenas aos sábados, o passeio já ampliou sua operação para sextas-feiras e domingos até o final do ano.

Atrações culturais

O Trem do Pampa é um passeio que cultua e eterniza a história e as tradições do pampa gaúcho por meio de atrações artístico-culturais, que se apresentam dentro dos vagões ao longo do percurso de 20 quilômetros. Vinho e suco de uva do terroir local são degustados pelos passageiros que ainda podem apreciar a paisagem do Pampa gaúcho, os animais, os parreirais em forma de espaldeira e o cartão postal da cidade: o Cerro de Palomas.

O Desfile Farroupilha na cidade de Sant’Ana do Livramento deverá levar um grande número de pessoas e cavalos para a região central da cidade, próximo à Estação Férrea, de onde parte e chega o Trem do Pampa.

Cuidados com a segurança

Responsável pela operação do passeio, a Giordani Turismo reforça os cuidados com a segurança para quem transitar pela região dos trilhos, evitando acidentes. “Ao se aproximar de cruzamentos com ruas e em áreas populosas, o trem sempre emite apitos, sinalizando sua chegada, e este som pode acabar assustando os cavalos que estiverem próximos”, pontua Cristiane Tomazini, gerente de marketing da empresa. Confira abaixo os horários de movimentação do trem no entorno da Estação Central de Sant’Ana do Livramento.

Saídas e chegadas na Estação Sant’Ana do Livramento:

– 9h: Saída de trem da Estação Sant’Ana do Livramento para Estação Palomas;

– 12h: Chegada do trem que partiu às 10h50 da Estação Palomas;

– 14h: Saída de trem da Estação Sant’Ana do Livramento para Estação Palomas;

– 17h: Chegada do trem que partiu às 15h50 da Estação Palomas.

