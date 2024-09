Geral Saiba o que abre e o que fecha no feriado desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias estarão fechadas. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O feriado desta sexta-feira, 20 de setembro, em celebração à Revolução Farroupilha, vai alterar o funcionamento de diversos serviços no Rio Grande do Sul. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias estarão fechadas, assim como os Correios. Já o comércio em Porto Alegre poderá abrir suas portas.

Conforme a Febraban, as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público em todo o Estado. Segundo a entidade, os bancos não abrem nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. A decisão segue a Resolução n.º 4.880/2020 do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval.

As lojas da capital gaúcha poderão abrir. Para contar com o trabalho dos empregados, o Sindilojas Porto Alegre orienta que os lojistas estejam atentos às regras da Convenção Coletiva da categoria, firmada com o Sindec-POA. O documento prevê a obrigatoriedade de acordo coletivo por parte das empresas que desejam utilizar o trabalho dos funcionários aos feriados.

A jornada de trabalho nos feriados para as empresas que fizerem adesão ao acordo coletivo de trabalho, pode ser estabelecida entre 6 e 8 horas. O horário de abertura para o comércio de rua fica a critério de cada empresa. Já as lojas localizadas em shoppings centers e centros comerciais devem seguir as orientações desses estabelecimentos.

De acordo com o governo gaúcho, diversos serviços públicos estarão fechados no Estado ou funcionando em regime de plantão. O Samu, por exemplo, atua com plantão 24 horas pelo telefone 192 ou pelos números alternativos (51) 33200-100 ou (51) 33200-192 (plantão 24 horas). A solicitação de socorro ao Samu também pode ser realizada pelo aplicativo Chamar 192. Serviço sujeito a condições de trafegabilidade do município.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, todos telefones de emergência estarão disponíveis para contato durante o feriado, e ações de policiamento ostensivo seguem em funcionamento normal.

O Jardim Botânico, em Porto Alegre, abre das 9h às 17h. O Parque Zoológico de Sapucaia do Sul também funcionará das 9h às 17h. Na Ceasa, somente o setor de carnes estará aberto das 7h às 13h.

Em Porto Alegre, dentro da Operação Inverno da Secretaria Municipal de Saúde, serviços de saúde funcionam no feriado desta sexta-feira e no final de semana, 21 e 22. Na sexta, sábado e domingo estarão abertas as unidades de saúde José Mauro Ceratti Lopes e Bom Jesus e somente no sábado também as unidades Chácara da Fumaça e Conceição. Todas funcionam das 10h às 19h, com atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação.

A secretaria municipal da Saúde tem um estande no Acampamento Farroupilha para atendimento e orientações ao público. As atividades se encerram no domingo, 22, no Parque Harmonia. O acesso é pelo pórtico setor A, número 1 do mapa (rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, próximo ao TRF).

Já ara quem planeja sair de Porto Alegre durante o feriado de 20 de setembro, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) está reforçando as saídas da cidade a fim de evitar congestionamentos.

Motoristas da Zona Sul em direção ao litoral devem utilizar a Perimetral para acessar a Freeway. Quem vem da Zona Leste pode seguir em direção à avenida Assis Brasil para chegar à Freeway. Para motoristas dos bairros Moinhos de Vento e Bom Fim, a recomendação é seguir pela avenida Goethe, avenida Pernambuco e avenida Sertório até a avenida Assis Brasil.

Residentes do Quarto Distrito podem usar a avenida Farrapos para acessar a Freeway pelo aeroporto. Motoristas do bairro Partenon devem seguir diretamente pela ERS-118 para alcançar a Freeway.

A EPTC irá monitorar o trânsito para minimizar os impactos nas vias.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) também informou as alterações que serão realizadas no trânsito e transporte da Capital em razão do feriado da Revolução Farroupilha. As mudanças ocorrem a partir das 20h desta quinta-feira, 19.

O transporte coletivo circula com tabela de feriado. A linha T1 tem alteração de itinerário: o ônibus desvia da Aureliano e da Augusto de Carvalho durante o bloqueio, acessando as avenidas Praia de Belas, Borges de Medeiros, alça do Viaduto dos Açorianos até chegar ao terminal na Loureiro da Silva.

Bloqueios de trânsito:

– Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em ambos os sentidos, desde o viaduto Abdias do Nascimento até a avenida Loureiro da Silva

– Eixo da Augusto de Carvalho, sentido Centro-bairro

– Avenida Ipiranga entre a avenida Borges de Medeiros até a Edvaldo Pereira Paiva

– Bloqueio com acesso local nos cruzamentos com a avenida Loureiro da Silva e avenida Edvaldo Pereira Paiva

– Bloqueio com acesso local nos cruzamentos com a avenida Aureliano Figueiredo Pinto, rua Dr. Vicente de Paula Dutra, rua Dolores Alcaraz Caldas e avenida Ipiranga.

– Bloqueio com acesso local na avenida Aureliano Figueiredo Pinto x Praia de Belas.

– Bloqueio com acesso local no cruzamento com a avenida Augusto de Carvalho (Rótula das Cuias).

– Bloqueio do Viaduto Abdias do Nascimento sentido bairro-Centro, ruas Nestor Ludwig, Fernando Lúcio Costa, Carlos Medina e 17 de Dezembro (CEEE).

– Estreitamento de pista na avenida Padre Cacique entre o Viaduto Abdias do Nascimento até a avenida Diário de Notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/saiba-o-que-abre-e-o-que-fecha-no-feriado-desta-sexta-feira/

Saiba o que abre e o que fecha no feriado desta sexta-feira

2024-09-19