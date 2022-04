Polícia Três mulheres e um homem são presos por furto em mercados e lojas na região de Santa Cruz do Sul

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

A prisão aconteceu na noite desta quinta-feira (14), na BR-386, em Tabaí, no Vale do Taquari. Foto: PRF/Divulgação A prisão aconteceu na noite desta quinta-feira (14), na BR-386, em Tabaí, no Vale do Taquari. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Brigada Militar, prendeu quatro pessoas que realizaram furtos na região de Santa Cruz do Sul. A prisão aconteceu na noite de quinta-feira (14), na BR-386, em Tabaí, no Vale do Taquari.

Após receber informações da Brigada Militar, policiais rodoviários federais abordaram um Peugeot 207, emplacado em São Leopoldo. Durante buscas no automóvel, foram encontrados diversos produtos oriundos de furtos realizados em lojas e mercados de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. As mercadorias foram identificadas pelas vítimas, que registraram a ocorrência na área judiciária.

O motorista, de 24 anos, e as três passageiras, duas de 22 e uma de 25 anos, também foram reconhecidos por funcionários dos estabelecimentos. O grupo comprava pequenas quantidades de determinados itens, aproveitando para distrair os atendentes e furtar inúmeros produtos.

Dentre as mercadorias recuperadas pela PRF durante a ação estavam bebidas, produtos de higiene e beleza, brinquedos, roupas e alimentos.

Os policiais também constataram que todos os envolvidos já têm passagem por furtos em estabelecimentos comerciais. Eles foram presos e encaminhados à polícia judiciária de Lajeado.

