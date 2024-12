Geral Três mulheres morrem em Torres após comerem bolo em confraternização de Natal

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Polícia Civil suspeita de intoxicação alimentar, mas a investigação não descarta a hipótese de envenenamento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Três mulheres morreram após comerem um bolo durante uma confraternização de Natal realizada na última segunda-feira (23), em Torres, no Litoral Norte gaúcho. Duas delas foram a óbito na terça-feira (24) e a outra havia falecido no mesmo dia em que o doce foi ingerido. Outras duas pessoas permaneciam hospitalizadas até essa quarta-feira (25).

Hipóteses

Ao todo, cinco pessoas – quatro mulheres e uma criança – procuraram atendimento médico no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, após consumirem o bolo. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul suspeita de intoxicação alimentar, mas a investigação não descarta a hipótese de envenenamento.

Os policiais realizaram buscas no apartamento onde o bolo foi consumido e também em uma casa em Arroio do Sal, onde o alimento foi preparado. O marido da mulher que assou o bolo havia morrido em setembro, também por intoxicação alimentar. A polícia agora quer a exumação do corpo para investigar se há relação entre as mortes. As duas primeiras vítimas sofreram uma parada cardiorrespiratória.

Uma mulher permanecia internada na UTI e uma criança de 10 anos seguia em observação, com quadro clinicamente estável. “O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes informa que os dois pacientes internados estão sob os cuidados da equipe da UTI e apresentam franca melhora em seu estado clínico”, diz um boletim médico divulgado nessa quarta-feira (25).

Café da tarde

A polícia informou que a família estava reunida para um café da tarde, quando algumas pessoas começaram a se sentir mal. Segundo os investigadores, diversos produtos fora da data de validade foram encontrados na casa da responsável pelo preparo do bolo, que também está hospitalizada.

Amostras clínicas e toxicológicas das pacientes foram encaminhadas para análise ao Centro de Informações Toxicológicas, em Porto Alegre.

Os alimentos consumidos pela família foram apreendidos para perícia. A Polícia Civil encaminhou os corpos para necropsia no IGP-RS (Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/tres-mulheres-morrem-em-torres-apos-comerem-bolo-em-confraternizacao-de-natal/

Três mulheres morrem em Torres após comerem bolo em confraternização de Natal

2024-12-25