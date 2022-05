Esporte Três polêmicas sobre a Copa do Mundo de 2022 que já começaram antes mesmo do Mundial

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

A Copa já conta com cerca de 800 mil ingressos vendidos Foto: Freepik A Copa já conta com cerca de 800 mil ingressos vendidos. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

A Copa do Mundo é um evento que une tanto aqueles que não gostam de futebol quanto os apaixonados, sendo um momento único onde as nações param para acompanhar os jogos da seleção.

Definida para o Qatar, a Copa já conta com cerca de 800 mil ingressos vendidos, tal como datas definidas e estruturas em desenvolvimento para receber os turistas.

Com um evento desse porte, as notícias e polêmicas surgem de forma natural antes mesmo da Copa e, pensando nisso, listamos as três polêmicas sobre a Copa do Mundo de 2022 que estiveram em pauta recentemente. Acompanhe esse artigo até o final e saiba tudo sobre a Copa do Mundo e suas polêmicas.

Por ser um evento de porte mundial, as notícias não param, mesmo antes do evento começar.

Sendo assim, é muito comum que haja notícias sobre os jogadores, times e até mesmo sobre a própria FIFA desde agora, já que todos estão em fase de preparação para a Copa.

Para que você saiba mais sobre o evento e o que há por trás de toda a organização da Copa do Mundo, listamos aqui as três polêmicas sobre a Copa do Mundo que foram noticiadas antes mesmo do evento começar.

Byron Castillo utilizando documentos falsos para participar das Eliminatórias

Falando em polêmicas, uma das maiores notícias sobre a Copa do Mundo foi a notícia de que a seleção chilena teria acusado o jogador Byron Castillo de ter utilizado documentos falsos para participar das Eliminatórias.

No dia 4 de maio, a Federação Chilena de Futebol que, inclusive, não irá participar da Copa do Mundo, apresentou uma denúncia contra Castillo, indiciando-o pelo uso de certidão de nascimento e declaração de idade e nacionalidade falsas.

De acordo com o comunicado da instituição, o jogador teria nascido em Tumaco, no dia 25 de julho de 1995, e não no dia 10 de novembro, em General Villamil Playas.

Em contrapartida, a federação equatoriana afirmou que Castillo é um cidadão equatoriano para efeitos legais, tanto na esfera civil quanto no próprio futebol, estando com todos os documentos em dia, afirmando que a denúncia teria sido feita de maneira infundada.

Daniel Alves poderia ficar sem clube às vésperas da Copa do Mundo

Outra grande notícia que também ganhou palco sobre a Copa foi a possibilidade de o jogador Daniel Alves ficar sem nenhum clube antes do evento.

De acordo com as notícias, Daniel Alves estaria de saída do Barcelona, seu clube atual, e existem grandes probabilidades do Barcelona não enviar uma proposta de renovação de contrato com o jogador.

Embora o retorno do jogador ao Brasil seja um pouco improvável, existem algumas especulações de que ele estaria sendo cotado para times como o Atlético-PR, Bahia e Botafogo.

Acerca disso, devemos aguardar as demais notícias e comunicados dos clubes sobre o destino do jogador.

Saída de Rueda da seleção colombiana

Outra polêmica que chamou a atenção do mundo do futebol foi a saída de Reinaldo Rueda da seleção colombiana. Segundo o Comitê Executivo da Federação Colombiana de Futebol, o técnico e a comissão teriam sido desligados das funções.

Como forma de comunicar a saída, o comitê expressou votos de sucesso ao técnico e a toda a sua equipe, além de afirmar que serão analisadas e avaliadas as opções existentes para assumir a direção da seleção colombiana.

Porém, a seleção não conseguiu a tão sonhada classificação para a Copa do Mundo no Qatar, ficando na sexta posição da tabela das eliminatórias.

