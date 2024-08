Polícia Tribunal do Júri condena acusados de arrancar os genitais e matar homem no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Dos três homens denunciados, um deles foi absolvido das acusações Foto: Divulgação/Comarca de Ibirubá Dos três homens denunciados, um deles foi absolvido das acusações. (Foto: Divulgação/Comarca de Ibirubá) Foto: Divulgação/Comarca de Ibirubá

Dois réus foram condenados pelo Tribunal do Júri de Ibirubá, na região do Alto Jacuí, por torturar e matar um homem suspeito de estuprar a namorada de um dos assassinos. A dupla arrancou os órgãos genitais e cortou o pescoço da vítima, deixando o corpo às margens de uma rodovia.

Segundo informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça gaúcho na quarta-feira (21), o julgamento, realizado no dia anterior, foi presidido pelo juiz João Gilberto Engelmann.

Três homens foram denunciados por homicídio qualificado e pelo crime conexo de tortura. Um deles foi absolvido das acusações. Um réu foi condenado a 24 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão por homicídio qualificado e tortura, em regime fechado. O Conselho de Sentença considerou que não houve dolo em relação ao outro acusado, sendo o crime desclassificado para tortura qualificada. A pena aplicada pelo magistrado para esse réu foi de 15 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado.

Foram mantidas as prisões preventivas dos condenados. Cabe recurso da decisão.

Caso

O crime ocorreu em 8 de maio de 2022. De acordo com a acusação, um dos réus teria agido por vingança, sob a suspeita de que a vítima teria estuprado sua namorada. O fato não foi confirmado pela mulher em juízo.

Conforme a denúncia do MP (Ministério Público), os réus teriam ido até o hotel onde o homem estava hospedado. Eles saíram juntos e, após o consumo de bebidas alcoólicas, o teriam confrontado. Os assassinos o agrediram com uma faca, extirparam seus genitais e, depois, cortaram o pescoço. O corpo foi colocado em um veículo e deixado às margens da VRS-824, que liga Ibirubá a Quinze de Novembro.

