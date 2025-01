Bruno Laux Trocas de Sidônio Palmeira na Secom da Presidência geram embate com Janja

Por Bruno Laux | 11 de janeiro de 2025

Algumas das trocas realizadas pelo futuro ministro da Secom, Sidônio Palmeira, na pasta federal, desagradaram a primeira-dama Janja da Silva.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Trocas incômodas

Algumas das trocas realizadas pelo futuro ministro da Secom, Sidônio Palmeira, na pasta federal, desagradaram a primeira-dama Janja da Silva. Apesar das mobilizações da esposa do presidente para remanejar aliados no governo, o novo líder da pasta não vem dando indícios de que tem considerado as sugestões.

Trocas incômodas II

De modo a evitar embates entre Janja e Sidônio, lideranças do Planalto avaliam transferir os nomes defendidos pela primeira-dama na Secom para outros cargos do governo. Entre os alvos das alterações do marqueteiro considerados pela esposa de Lula, estão Brunna Rosa, chefe da Secretaria de Estratégia e Redes da pasta, e Priscila Calaf, diretora do Departamento de Canais Digitais, vinculado ao órgão liderado por Brunna.

Oposição conjunta

O presidente Lula recebeu nesta sexta-feira uma ligação do presidente francês Emmanuel Macron, com quem dialogou sobre temas da agenda bilateral e global. Entre as pautas da conversa de 30 minutos, teve destaque a recente decisão da Meta de reduzir a checagem de fatos de suas publicações, a qual ambos os chefes de Estado se opõem.

Soberania inegociável

Em reação à recente política de conteúdo do Meta, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que o governo não abrirá mão da soberania do Brasil. O chefe ministerial afirma que toda e qualquer empresa ou grupo, nacional ou do exterior, deverá “respeitar o arcabouço legal brasileiro e terá que respeitar a justiça brasileira”.

Rejeição em alta

Uma pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta sexta-feira apontou 49,8% de rejeição entre os entrevistados em relação ao presidente Lula. Em contrapartida aos 47,8% de aprovação registrados, a marca representa o maior nível de desaprovação verificado desde o início do atual mandato do chefe do Executivo.

Ritual diplomático

Ao comentar sobre o envio da embaixadora brasileira Gilvânia Oliveira à posse de Nicolás Maduro, na Venezuela, o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, afirmou nesta sexta-feira que o Brasil “cumpre o ritual diplomático de relação entre Estados”. Apesar de o governo brasileiro não ter reconhecido oficialmente a vitória do líder venezuelano, não houve qualquer movimento de rompimento dos laços diplomáticos com o país vizinho.

Evento lamentável

O vice-presidente Geraldo Alckmin descreveu como “lamentável” a posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, realizada nesta sexta-feira. Crítico ao evento, o número dois do Planalto, que fez questão de destacar que o Brasil não reconheceu as eleições no país vizinho, destacou que “as ditaduras suprimem a liberdade”.

Legitimação de violações

Para o governador Eduardo Leite, o envio de uma representante do governo brasileiro à posse de Nicolás Maduro “significa legitimar um processo eleitoral marcado por evidentes violações democráticas na Venezuela”. Em uma publicação no X, o chefe gaúcho destacou que a ação representa uma postura incompatível com a tradição diplomática e valores constitucionais do Brasil, que enfraquece a credibilidade do país como defensor de princípios fundamentais.

Críticas da base

O homólogo paraense de Eduardo Leite, Helder Barbalho, também teceu críticas à posse de Maduro, afirmando que “quem defende a democracia tem de abominar a ditadura” do venezuelano e “condenar a opressão do regime”. Integrante da base de aliados do governo Lula, o governador do Pará destacou que “não podemos fazer condenações seletivas a golpistas” e que “o Brasil não pode se omitir”.

Golpe da cobrança

A Receita Federal alerta os cidadãos sobre a circulação de uma nova tentativa de golpe, chamada de “Golpe da Cobrança de Taxa sobre PIX”. O órgão esclarece que “não existe nem nunca vai existir” tributação sobre o Pix, e que as mensagens desse teor em circulação consistem em fraudes e desinformações.

Segurança de servidoras

Está aguardando abertura de prazo para apresentação de emendas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto de lei que prevê direito à remoção e licença remunerada para servidoras públicas em situação de violência doméstica. Apresentada pela senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA), a matéria tem o objetivo de garantir a vida e a integridade física e psicológica dessas profissionais.

Empregar Verde Oliva

A Fundação Gaúcha do Trabalho Social reuniu cerca de 900 egressos do serviço militar e sociedade civil nesta semana na 1ª edição da Estação Empregar Verde Oliva. Promovido em parceria com o Comando Militar do Sul e apoio da FIERGS, o evento tem o objetivo de aproximar reservistas militares, que buscam uma colocação profissional, do mercado de trabalho.

Transferência de criminosos

Cerca de 80 servidores da área de Segurança Pública do Estado foram mobilizados nesta semana para a transferência de onze apenados para o Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. A ação integrada entre Polícia Penal, Polícia Civil e Brigada Militar teve como objetivo o isolamento de indivíduos considerados lideranças de um grupo criminoso.

Vagas escolares

A Secretaria de Educação de Porto Alegre está com o agendamento online disponível para atendimento na Central de Vagas da Educação Infantil. Pais e responsáveis de alunos que ainda não cadastraram solicitação ou não obtiveram confirmação de vagas solicitadas em 2024 devem agendar o atendimento presencial através do site da prefeitura.

Transporte irregular

A EPTC promoveu ao longo desta semana uma ação de fiscalização das condições do transporte por aplicativo e do transporte irregular de passageiros na região da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Com apoio da Brigada Militar e do Grupo de Policiamento de Trânsito do CPC, o órgão abordou mais de 60 veículos, dentre os quais 29 foram autuados por diversas irregularidades e dois recolhidos ao depósito do Detran-RS sem condições de circulação.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

