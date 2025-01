Cláudio Humberto Mudança de Alckmin para Defesa não anima o PSB

Por Cláudio Humberto | 11 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O PSB não se animou com a sondagem do nome do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para uma eventual substituição de Mucio Monteiro no Ministério da Defesa. O partido tem outros planos para Alckmin e vê que a troca de ministério, Alckmin hoje chefia a pasta de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, mais atrapalha do que ajuda o plano eleitoral para o próximo ano. O vice não fala em recusar, caso haja convite, mas se depender do partido, fica tudo como está.

Prejuízo

A avaliação interna dos socialistas é de que o ministério não tem “louros” este ano, pelo contrário, só desgaste político.

Bomba suprema

Militares das Forças Armadas devem sem implicados no inquérito que apura suposto golpe militar, a ser julgado este ano no Supremo.

Desgaste na caserna

Há ainda outro desgaste com os milicos e com o eleitorado: a mudança proposta pelo governo que retarda a aposentadoria dos militares.

2026 tá aí

As pautas espinhosas, que fatalmente serão enfrentadas este ano, complicam a ideia de Alckmin disputar o governo ou o Senado por SP.

Ministros petistas lideram em despachos com Lula

A reclamação de aliados de Lula, que se queixam do distanciamento do petista, pode ser verificada na agenda oficial do presidente de 2024. Dos 10 ministros com mais despachos privados com Lula, seis são petistas e quatro não tem filiação partidária. Quem mais teve acesso reservado ao presidente foi o ministro Rui Costa (Casa Civil), 22 despachos. É seguido por outro petista, Alexandre Padilha (Relações Institucionais), 15 vezes.

Mais petistas

A lista segue com Camilo Santana (Educação), que teve 12 encontros, e Fernando Haddad (Fazenda), com número igual de despachos.

Lista

Sem partido, Mauro Vieira (Relações Exteriores) também teve 12 reuniões com o chefe. Com o demitido Paulo Pimenta (Secom), foram 11.

Fim da fila

É tanta gente que houve ministro que nem mesmo foi recebido, como o general Marcos Amaro (GSI). Outros 13 foram recebidos só uma vez.

Encrenca petista

É péssimo o clima entre a cúpula do PT e o vice-presidente do partido, Washington Quaquá (RJ). Defesa de Quaquá aos irmãos Brazão, presos pela morte da vereadora Marielle Franco, azedou a relação dos petistas.

Golpe do pix

Criminosos, sempre na vanguarda, já aplicam novo golpe de taxa sobre PIX. A bandidagem envia mensagens cobrando taxa pela transação acima de R$5 mil sob pena de bloqueio do CPF. A Receita avisa: é golpe!

Para lembrar

“Aos ainda desavisados, todos na Venezuela vivem na miséria e repressão ditatorial do amigão do Lula”, lembra o ex-presidente Jair Bolsonaro ao citar impedimento de mencionar elo de Lula com o ditador.

Dragão

Das cidades pesquisadas pelo IBGE, Salvador (BA) teve a maior inflação em dezembro, 0,89%. A menor variação foi em Belo Horizonte (MG), 0,25%. No acumulado do ano, a maior alta foi em São Luís (MA), 6,51%.

Muleta

O clima, sempre ele, virou muleta para mais uma do governo Lula: alta da inflação, que estourou o teto da meta e fechou 2024 em 4,83%. O ministro Rui Costa (Casa Civil) culpou “eventos climáticos”. Arram…

Nome ideal

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), defende união de centro-direita para as eleições de 2026 e cita um nome ideal para a Presidência da República: o governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP).

Veto na mira

A oposição já se articula para derrubar o veto de Lula ao pagamento de pensão para crianças com microcefalia. “Por que não cortou o auxílio-reclusão para bandidos?”, questiona a deputada Silvia Waiãpi (PL-AP).

Filme queimado

Pegou mal a decisão do governo Lula de mandar representante para a posse fake do ditador da Venezuela Nicolás Maduro. O deputado Júlio Lopes (PP-RJ) classificou o ato como afronta à democracia.

Pergunta no Planalto

As trocas de ministros do Lula têm o aval da Janja?

PODER SEM PUDOR

É a mãe!

O jornalista Murilo Melo Filho acompanhava os debates no Senado, que iam num crescente perigoso. E assistiu quando, chamado certa vez de “rebotalho da ditadura”, o senador Victorino Freire reagiu ao orador:

– Rebotalho da ditadura é a égua da sua mãe!

Foi advertido pelo presidente, Senador Mello Vianna, que lhe solicitou retirar as violentas expressões. E Vitorino:

– Não retiro coisa nenhuma. Sempre que esse sujeito me insultar, trarei a mãe dele para o plenário, pois não ponho diamante em tromba de porco!

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

