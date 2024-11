Mundo Trump promete acabar com as guerras com um exército forte

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou estar certo de que a guerra com a Rússia “terminará mais cedo”. (Foto: Divulgação)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu um “Exército forte”, ao mesmo tempo que reiterou o compromisso de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Trump, que em sua campanha defendeu uma política externa baseada nos “Estados Unidos em primeiro lugar”, já havia afirmado que deseja obter um acordo entre Kiev e Moscou, mas sem revelar detalhes, e acabar com o derramamento de sangue no Oriente Médio.

“Temos que voltar a ser um grande país, com impostos baixos e um Exército forte. Vamos consertar nosso Exército, fizemos isso uma vez e agora teremos que fazer novamente”, declarou o presidente eleito na quinta-feira, durante um jantar organizado pelo ‘America First Policy Institute’ em sua residência particular de Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida.

“Vamos trabalhar no Oriente Médio e vamos trabalhar muito duro na Rússia e Ucrânia. Isto tem que parar”, completou Trump.

Ele também criticou “a grande parte” do gasto americano destinado ao Afeganistão, de onde as tropas americanas saíram 2021, após duas décadas de luta contra a insurgência dos talibās, que retornaram ao poder.

A eleição de Trump pode representar uma reviravolta no conflito de quase três anos entre Rússia e Ucrânia, com questionamentos ao apoio bilionário de Washington a Kiev, crucial para sua defesa.

O republicano disse durante a campanha eleitoral que poderia acabar com os combates em questão de horas e afirmou que conversaria diretamente com o presidente russo, Vladimir Putin.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou estar certo de que a guerra com a Rússia “terminará mais cedo” do que terminaria de outra forma assim que Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos.

Zelensky disse ter tido uma “troca construtiva” com Trump durante uma conversa telefônica após a vitória de Trump nas eleições presidenciais dos EUA.

Ele não revelou se Trump fez exigências relacionadas a possíveis negociações com a Rússia, mas afirmou que não ouviu nada dele que fosse contrário à posição da Ucrânia.

Trump tem declarado consistentemente que sua prioridade é encerrar a guerra e parar o que ele chama de “desperdício de recursos” dos EUA, referindo-se à ajuda militar à Ucrânia.

“É certo que a guerra terminará mais cedo com as políticas da equipe que agora liderará a Casa Branca. Essa é a abordagem deles, a promessa deles aos cidadãos”, disse Zelensky em entrevista ao veículo de imprensa ucraniano Suspilne.

Ele acrescentou que a Ucrânia “deve fazer tudo para que esta guerra termine no próximo ano, termine por meios diplomáticos”.

Zelensky também reconheceu a dificuldade da situação no campo de batalha, com as forças russas avançando.

O presidente ucraniano destacou que a legislação dos EUA permite que ele se encontre com Trump apenas após a posse do líder americano em janeiro.

Trump e Zelensky têm uma relação tumultuada. Trump foi impeachment em 2019 devido a acusações de ter pressionado Zelensky para buscar informações comprometedoras sobre a família Biden.

Apesar das diferenças, Trump insiste que tem um “relacionamento muito bom” com Zelensky. Quando se encontraram em Nova York, em setembro, Trump declarou ter “aprendido muito” com o encontro e afirmou que resolveria a guerra “muito rapidamente”.

No entanto, Trump ainda não revelou como pretende encerrar o conflito.

Seus opositores democratas o acusam de se aproximar do presidente russo Vladimir Putin e afirmam que sua abordagem à guerra significaria a rendição da Ucrânia, colocando em risco toda a Europa. As informações são da Carta Capital e da BBC.

