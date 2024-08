Geral “Trump quer menos impostos para ele e seus amigos ricos”, diz Barack Obama

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Obama discursou na convenção do partido, que acontece esta semana em Chicago. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama pediu na terça-feira (20) o engajamento dos eleitores do Partido Democrata para irem a campo e buscarem votos para Kamala Harris, afirmando que ela está pronta para assumir a presidência e que tem um histórico de trabalho no serviço público que a credencia para a missão e a diferencia claramente do republicano Donald Trump.

Obama discursou na convenção do partido, que acontece esta semana em Chicago. Obama foi o último a falar. Antes dele, sua mulher, Michelle Obama, falou da importância do voto em Kamala.

“Nós temos a chance de eleger alguém que passou a vida toda tentando dar às pessoas as mesmas chances que os EUA deram a ela”, disse o ex-presidente.

Ele lembrou da origem da candidata, filha de pais imigrantes, afirmando que ela cresceu sem privilégios. E que como promotora e procuradora lutou e se envolveu diretamente no combate a criminosos e lutou por direitos.

Mas afirmou que os EUA são um país dividido onde muitas pessoas simplesmente não acreditam que governantes possam fazer algo de útil para ajudá-las.

“As pessoas que vão decidir essa eleição estão fazendo uma pergunta simples: Quem vai lutar por mim? Quem está pensando no meu futuro? No futuro dos meus filhos?”

Foi a deixa para começar então a listar críticas a Trump.

“A verdade é que Trump quer que a classe média pague o preço de uma nova e enorme redução de impostos que em grade medida vai ajudar a ele e aos seus amigos ricos.”

Obama criticou a postura do republicano em relação a uma tentativa de acordo bipartidário no governo Joe Biden para criar um novo conjunto de regras para impor mais controle à fronteira. Disse que Trump orientou congressistas de seu partido a não apoiarem a iniciativa apenas porque o sucesso da medida poderia afetar sua campanha.

“Não precisamos de mais quatro anos” de governo Trump, disse Obama, acrescentando que a sequência geralmente é pior. “Os EUA estão prontos para uma história melhor.”

Obama também afirmou que disputa presidencial não é um assunto apenas dos americanos.

“O resto do mundo está olhando”, disse ele. “Nenhuma nação, nenhuma sociedade já tentou construir uma democracia tão grande e diversa como a nossa antes.”

E acrescentou: “Não devemos ser polícia do mundo, não podemos erradicar toda crueldade e injustiça do mundo”. Mas o país tem, segundo ele, o papel e a força para “desencorajar conflitos, combater doenças, promover direitos humanos, proteger o mundo da mudança climática, defender a liberdade, promover a paz”.

Esse, segundo ele, tem sido o papel dos EUA. “Isso é o que Kamala Harris acredita.”

Ele pediu aos americanos que se unam, que trabalhem para conversar com amigos e vizinhos em prol da candidata democrata. Seu discurso terminou depois da meia-noite, horário de Chicago, e se despediu sob uma chuva de aplausos. As informações são do jornal Valor Econômico.

