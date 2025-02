Colunistas Turismo na COP-30

Por Leandro Mazzini | 17 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Atividade com forte potencial para contribuir com o tripé da sustentabilidade (econômico, social e ambiental), o turismo terá, na COP-30 em Belém (PA) em novembro, um dia inteiro dedicado ao debate sobre sua atuação frente as mudanças climáticas. A solicitação partiu do ministro e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, que enviou uma carta ao embaixador André Corrêa Lago, presidente da Conferência, solicitando que seja instituído na programação oficial do evento o Dia do Turismo. A iniciativa foi realizada pela 1ª vez em Baku, na COP-29, e teve um importante ganho nas discussões sobre o turismo sustentável e os impactos positivos da atividade para frear as alterações do clima.

Mar adentro

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), o equivalente à CIA americana e ao MI6 britânico, publicou nota em sua página web, na quinta (13), sobre a sua participação na maior apreensão de armadilhas de lagosta da história do Brasil. Essa conquista surge enquanto as maiores agências de inteligência do planeta focam no combate ao terrorismo, narcotráfico e conflitos geopolíticos e seus desdobramentos.

Laços perigosos

O simpatizante do Hamas Sayid Marcos Tenório, exonerado da Câmara dos Deputados em 2023, depois de parabenizar o grupo terrorista pelo sequestro e estupro de uma jovem judia, voltou a circular pelos gabinetes de Brasília atrás de um cargo comissionado. Na terça (11), ele foi visto, também, na festa realizada pela Embaixada iraniana pelos 46 anos da Revolução Islâmica.

Baixa pop

A bancada governista na Câmara trabalha para adiar ao máximo a reinstalação das 30 comissões permanentes. A ideia é criar todo tipo de imbróglio e polêmica para inviabilizar o funcionamento das comissões e, com isso, evitar a chuva de convocações de ministros do presidente Lula da Silva. Há um pouco de tudo, mas o principal é a inflação dos alimentos que derrubou a popularidade do petista à pior de sua História.

Tão perto, tão longe

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, realizará giro pelo Cone Sul no fim do mês mas não terá nenhuma reunião ou encontro com Lula da Silva. Ele visitará Uruguai, Paraguai e Chile, e até ontem a programação não inclui o Brasil na agenda. No Uruguai, Steinmeier participa da posse do presidente Yamandú Orsi e terá reuniões com Santiago Peña e Gabriel Boric, presidentes do Paraguai e Chile.

Fé na aula…

Depois de o MEC ter excluído o ensino religioso da grade curricular do ensino, a Câmara analisa (em caráter conclusivo, sem precisar de votação em plenário) o PL 4134/24, da deputada Missionária Michele Collins (PP-PE), que permite a realização de ritos religiosos dentro das escolas públicas e privadas do País. As escolas que impedirem o evento de acontecer, serão punidas com advertência e multa de R$ 3 mil.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2025-02-17