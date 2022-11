Tecnologia Twitter planeja criptografar serviços de mensagens diretas da rede social

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Musk também tem planos de criar e criptografar ligações e vídeos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última segunda-feira, Elon Musk disse em reunião com os funcionários do Twitter que a empresa tem planos de criptografar as mensagens diretas (também conhecidas como DMs) trocadas dentro da rede social, método que codifica os recados enviados para que apenas o emissor e o destinatário possam acessar o conteúdo. As informações foram obtidas pelo site especializado The Verge, que teve acesso ao áudio da gravação do encontro.

O projeto de criptogramas das DMs foi interrompido, mas Musk quer dar continuidade e concluir esse plano para o que o bilionário vem chamando de Twitter 2.0, que seria uma versão melhorada do Twitter que conhecemos, sob a sua liderança.

”Deve ser o caso de eu não poder olhar para as DMs de ninguém se alguém colocar uma arma na minha cabeça”, reforçou Musk. Atualmente, engenheiros, executivos e autoridades podem ler mensagens trocadas entre usuários, o que não ocorreria com a criptografia de ponta a ponta, adotada por outros aplicativos, como WhatsApp e Instagram.

Segundo a gravação obtida pelo Verge, Musk detalhou que quer criptografar não só as mensagens de texto, mas que a empresa também trabalharia em ligações e envio de vídeos criptografados, dois recursos ainda não estão disponíveis no app.

“Queremos permitir que os usuários possam se comunicar sem se preocupar com sua privacidade, sem se preocupar com uma violação de dados no Twitter [..] Isso obviamente não seria legal e já aconteceu algumas vezes antes”, disse o CEO na reunião.

Além disso, Musk explicou que o aplicativo de bate-papo criptografado Signal exige o compartilhamento de um número de telefone com o app para permitir ligações, mas os planos do Twitter são diferentes e quer que seja possível realizar chamadas na rede social em “que você não precise fornecer seu número de telefone a alguém”.

O CEO do Twitter chegou a elogiar o Signal e contou que conversou com o seu criador, Moxie Marlinspike, que agora estaria disposto a ajudá-lo com o plano de criptografia. “Ironicamente, Moxie Marlinspike trabalhou no Twitter e realmente queria fazer DMs criptografadas há muitos anos, (mas) isso foi negado e então ele criou o Signal”, disse Elon Musk.

A respeito da declaração de Musk sobre as violações da privacidade dos usuários do Twitter que já aconteceram algumas vezes, é possível citar duas ocasiões em que isso ocorreu.

No início deste ano, o governo dos EUA acusou um ex-funcionário de acessar dados de perfis a pedido da Arábia Saudita. Ainda, em 2018, a rede social alertou os usuários sobre DMs entre empresas e seus clientes que estavam com acessos externos permitidos há mais de um ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia