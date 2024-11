Esporte Tyson não descarta voltar a lutar após derrota para Jake Paul e explica mordidas na luva

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

O ex-campeão mundial dos pesos pesados mostrou bom humor ao explicar o motivo de morder as luvas durante a luta. Foto: Reprodução

Apesar da derrota para Jake Paul, por pontos, no início da madrugada desse sábado (16), em Arlington, no Texas, Mike Tyson não descartou voltar a lutar como profissional, mesmo aos 58 anos de idade. “Eu não sei se essa é a minha última vez no ringue ou não, depende da situação”, afirmou o boxeador, em entrevista logo após o combate.

As premiações milionárias talvez sejam um dos motivos para continuar na ativa. Tyson vai receber US$ 80 milhões de bolsa e mais US$ 5 milhões do próprio Jake Paul por ter passado do quarto assalto no combate.

O ex-campeão mundial dos pesos pesados ainda mostrou bom humor ao explicar o motivo de morder as luvas durante a luta. “É uma mania. Tenho fixação por mordidas”, brincou, referindo-se à luta de 1997 contra Evander Holyfield, quando foi desclassificado por morder as orelhas do oponente.

A carreira de Mike Tyson

A última vez que Tyson havia subido em um ringue de boxe foi em 29 de novembro de 2020, quando realizou uma exibição contra o também ex-campeão Roy Jones Jr. O ‘Iron Mike’ não fazia um combate de ‘verdade’ desde 11 de junho de 2005, quando perdeu para o irlandês Kevin McBride.

Tyson soma agora 51 vitórias (45 nocautes) e seis derrotas. Ele foi o campeão mundial mais jovem dos pesos pesados (20 anos), quando, em 1986, conquistou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe, ao derrotar o jamaicano Trevor Berbick. Ficou campeão até 1990, mas perdeu de forma surpreendente para James Buster Douglas.

Recuperou o título em 1996, ao vencer Frank Bruno, depois de passar três anos (1992 a 1995) na cadeia por ser acusado de estupro. Perdeu para Evander Holyfield no mesmo ano e nunca mais voltou a ser campeão. Teve uma chance, em 2002, mas perdeu para Lennox Lewis.

Jake Paul é um astro da internet, que se aventurou no boxe. Venceu lutadores sem expressão, mas sabe promover seus combates e possui um público fiel, o que lhe garante muito dinheiro. Sua vitória de maior repercussão foi sobre o brasileiro Anderson Silva, astro do MMA. Soma duas derrotas em dez vitórias.

