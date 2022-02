Tecnologia Uber lança recurso que informa quantas estrelas passageiros receberam de motoristas

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

Nova central de privacidade do aplicativo oferece dados como avaliações dos usuários, número de corridas realizadas e modalidade preferida de pedidos. (Foto: Divulgação/Uber)

O Uber disponibilizou uma central de privacidade que faz um resumo do comportamento dos usuários nos apps da companhia. A principal novidade do recurso é a possibilidade de acessar um resumo das avaliações deixadas por motoristas no aplicativo.

O serviço de compartilhamento de corridas possui um sistema de avaliação dupla: motoristas podem ter seus serviços classificado com 1 a 5 estrelas pelos passageiros. Por sua vez, os motoristas cadastrados na plataforma também podem avaliar o comportamento dos passageiros com o mesmo formato.

Com o novo recurso, os usuários podem ter acesso ao detalhamento das avaliações pela primeira vez. Antes, era possível observar apenas a média das notas recebidas no campo de perfil do aplicativo.

Como acessar

Para saber quantas estrelas você recebeu no aplicativo Uber é necessário estar logado na plataforma por meio do aplicativo ou do site oficial do serviço;

— Na página inicial, clique na sua foto de perfil e acesse a opção “Configurações”;

— Em seguida, acesse a opção Privacidade;

— O próximo passo é clicar no botão “Centro de Privacidade”;

— No menu “Quer ver um resumo do seu uso do app da Uber”, acesse a opção “Ver resumo”;

— Role a página de resumo até encontrar a opção “Ver minhas avaliações”.

Na central de privacidade ainda é possível acessar um resumo de dados, com número de corridas realizadas, número de pedidos feitos pelo Uber Eats e estatísticas sobre a modalidade de corrida favorita.

A Uber ainda disponibiliza conteúdo informativo em relação à coleta e uso de dados pessoais e mostra gráficos para explicar como usa as informações reunidas.

É possível baixar uma cópia dos dados pessoais que são coletados pela plataforma por meio de seus aplicativos. Vale ressaltar que fazer o download dos dados não evita que a companhia continue rastreando os passageiros durante o uso do Uber.

