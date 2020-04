Esporte Uefa volta atrás e admite que não tem datas previstas para o fim da temporada

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2020

"Atualmente, está em cima da mesa a realização de jogos em julho e agosto", disse a Uefa Foto: Divulgação "Atualmente, está em cima da mesa a realização de jogos em julho e agosto", disse a Uefa. (Foto: Reprodução de internet) Foto: Divulgação

Após o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, ter declarado que as competições europeias seriam concluídas até o dia 3 de agosto, a entidade máxima do futebol na Europa emitiu um comunicado neste domingo (05) informando que não há datas definidas para o término da temporada.

“O presidente foi muito claro e não estabeleceu datas para o final da temporada. Estamos a analisar todas opções para terminar os campeonatos domésticos e as competições europeias. A prioridade é preservar a saúde pública”, diz a nota.

“Atualmente, está em cima da mesa a realização de jogos em julho e agosto, se for necessário. Tudo vai depender das datas em que as autoridades da saúde autorizarem o regresso do futebol nos diferentes países”, completa a entidade.

Por conta do coronavírus, a maior parte dos campeonatos europeus foi suspensa e muitos não contam com uma previsão de retorno. Além disso, a Eurocopa, que estava marcada para acontecer entre os meses de junho e julho, foi adiada para 2021.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte