Servidores estaduais e pensionistas do Rio Grande do Sul contam com uma nova maneira de se comunicar com o governo gaúcho, de forma mais ágil e eficiente. Trata-se do aplicativo “Servidor RS”, lançado nesta quinta-feira (20). A ferramenta permite acessar informações e serviços, além de receber notificações, por meio de telefone celular, tablet, notebook ou computador pessoal.

O download já está disponível na plataforma Google Play e, em breve, na Apple Store. Outra possibilidade é baixar por meio do link app.servidor.rs.gov.br (a autenticação é feita pelo login “gov.br” cadastrado pelo próprio servidor ativo ou inativo), conforme explicou o governador Eduardo Leite ao anunciar a novidade, em transmissão on-line.

Dentre os serviços oferecidos pelo aplicativo estão detalhes sobre contracheque, férias e consignações, dentre outras finalidades. “Trata-se de um exemplo de integração entre diversas áreas do governo”, frisou. “Não é um projeto estanque, de uma secretaria ou departamento específico. Houve um processo de colaboração e de cocriação, inclusive com participação da sociedade.”

Ainda de acordo com o chefe do Executivo gaúcho, esse recurso tecnológico evidencia um espírito de inovação e de modernização: “É nosso objetivo incorporar outras funcionalidades aos nossos servidores, a partir dessa ferramenta”.

Detalhes

No ícone “Contracheque”, podem ser verificados os recebimentos, descontos e informações de meses anteriores. Já em “Férias”, o servidor consegue verificar períodos disponíveis e marcar os dias de descanso, além de consultar saldos de períodos aquisitivos. O item “Consignações”, por sua vez, permite consultar as autorizações vigentes ou encerradas nos últimos dois anos.

“Essa é mais uma entrega que faz parte da estratégia digital do governo”, corroborou o presidente da Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul), José Leal. “O aplicativo demonstra que estamos simplificando a vida do servidor, ao colocar em prática o discurso da estratégia de modernizar e proporcionar melhores serviços para dentro do governo e para a população em geral.”

Nas próximas fases, estão previstas informações sobre licenças, solicitação de cartão Ipe-Saúde e o calendário de pagamentos. A ferramenta também disponibilizará um “chatbot”, espécie de atendimento que permite que o servidor esclareça dúvidas de forma instantânea e em tempo real.

O plano também envolve a ampliação e qualificação a ferramenta com a participação dos servidores. Serão promovidos eventos e formas de participação para definições de novas funcionalidades. Esse modo de construção da ferramenta já vem sendo experimentado – uma versão-teste havia sido lançada em fevereiro e recebeu contribuições de 3 mil servidores de todas as áreas do Executivo estadual, possibilitando ajustes e melhorias.

A nova ferramenta beneficia em torno de 300 mil servidores (ativos e inativos) e pensionistas. Mais do que facilitar o acesso às informações funcionais, garantindo mais agilidade e transparência, o app buscará ser, ao longo da sua evolução, o principal canal de relacionamento, proporcionando a comunicação e o diálogo entre servidores e o Estado.

(Marcello Campos)