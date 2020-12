Porto Alegre Uma quadrilha assaltou agência bancária em Porto Alegre após invadir o local através de um buraco na parede

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Criminosos entraram no local a partir de um restaurante no prédio ao lado. (Foto: Reprodução/GoogleView)

A Polícia Civil ainda não identificou quem são os integrantes de uma quadrilha que assaltou uma agência do Banrisul na avenida Assis Brasil, no bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (7). O ataque foi realizado por um grupo de pelo menos cinco homens que haviam invadido um restaurante em um dos prédios ao lado, no fim de semana, para perfurar a parede para ter acesso a cofres da instituição financeira.

Assim que os funcionários e o gerente do banco chegaram para o expediente, acabaram surpreendidos pelos criminosos e mantidos reféns, junto com os primeiros cliente, em um banheiro, enquanto o roubo era realizado. Além de uma quantia não informada em dinheiro, o bando levou as armas dos seguranças e fugiu por uma saída alternativa, nos fundos do prédio por volta das 10h30min.

Exceto pelo abalo psicológico, ninguém se feriu. De acordo com a investigação da Polícia Civil, a ação foi bem organizada e discreta, já que ninguém percebeu qualquer movimentação estranha no local no sábado ou no domingo.

Interior gaúcho

Coincidentemente, o arrombamento seguido de assalto foram cometidos no mesmo dia em que a BM (Brigada Militar) ressaltou em seu site os avanços da operação “Angico”, desenvolvida pela corporação para reforçar a prevenção e a repressão aos crimes de roubo e furto a estabelecimentos bancários, no interior do Rio Grande do Sul.

O combate as quadrilhas que utilizam explosivos, reféns em forma de cordão humano e forte armamento, ações denominadas de ‘Novo Cangaço’, tem como eixos três estratégias principais: a intensa fiscalização para evitar desvio, furto e roubo de explosivos, operações tendo como foco principal criminosos envolvidos neste tipo de crime e a soma do efetivo especializado aliado ao trabalho da inteligência policial da Instituição”, ressaltou a BM.

Segundo a Brigada, os indicadores criminais apontam que o número de ocorrências envolvendo esse tipo de crime aumentavam a cada ano no Estado. Em 2017, foram registrados 61 ataques a sistemas bancários com o uso de artefatos explosivos. Naquele mesmo ano, foram contabilizadas 13 ocorrências com o ‘modus operandi’ do “novo cangaço”.

“Após intenso trabalho de fiscalização e prevenção por parte da BM, em 2020 os números das ocorrências com o uso do artefato explosivo caíram para quatro, enquanto as que envolvem o novo cangaço reduziram para apenas uma”, acrescentou a corporação. “Mesmo reconhecendo este resultado como positivo, sabemos que não se pode parar e seguimos somando esforços para garantir a segurança do povo gaúcho.”

(Marcello Campos)

