Cláudio Humberto União vê sabotagem de Lula a Elmar na Câmara

Por Cláudio Humberto | 8 de setembro de 2024

Noé, o sobrevivente. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Aliados próximos a Elmar Nascimento (União-BA) e caciques do União veem o DNA de Lula nos movimentos de Marcos Pereira (Rep-SP) ao lançar Hugo Motta (Rep-PB) à presidência da Câmara. Mandachuva no União, ACM Neto entrou em campo assim que o paraibano foi anunciado e atuou em Brasília para barrar migração de apoio ao paraibano, traições não serão perdoadas ou esquecias. A conclusão é que Lula quer rachar centro e oposição para, com minguados votos, ser o fiel da balança.

Couro grosso

O nome de Elmar resiste a exposição desde o início do ano. Aliados do baiano lembram que Motta terá que aguentar cinco meses de fritura.

Olha a fake news

A turma de Pereira planta que Motta tem apoio até de Jair Bolsonaro. Não é bem assim, o PL delibera sobre o tema só nesta segunda (9).

Costuras

Elmar e Antônio Brito (PSD-BA), que flertou apoio de Pereira, tentam entendimento. Esbarram no veto do PL ao PSD levar a cabeça de chapa.

Lá e cá

Como o PT baiano detesta Elmar, Gilberto Kassab, dono do PSD, também é alvo recorrente de Bolsonaro no whatsapp.

PT cobra ministros para encorpar campanhas

Levantamentos internos instalaram ambiente de pânico no PT, mostrando que as candidaturas do partido podem surpreender, mas não exatamente de maneira positiva. O alerta levou a executiva petista a cobrar o engajamento de ministros, sobretudo ex-governadores, nas campanha municipal. Sobram críticas aos sumidos ministros Rui Costa (Casa Civil), ex-governador da Bahia; Wellington Dias (Desenvolvimento Agrário), que governou Piauí, e Camilo Santana (Educação), do Ceará.

Rusga interna

Na Bahia a situação é pior, já que os petistas não falam a mesma língua. Há mal-estar entre Costa e o líder de Lula no Senado, Jaques Wagner.

Só complicação

No fogo cruzado baiano está o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT), que pede votos para um político do MDB na capital.

Tá feia a coisa

No Ceará da família Gomes, Camilo Santana até anunciou férias para tentar reverter quadro adverso ao PT em Fortaleza.

Zé do Taxão no palanque

A situação eleitoral do PT é tão preocupante, este ano, que o partido agora cita Fernando Haddad, o “Zé do Taxão”, carisma zero, como “exemplo”, por ter ido a evento da extrema-esquerda, em São Paulo.

Saudade do ex

Com escândalo sexual de Silvio Almeida baforando no cangote, a primeira coisa que Lula fez na entrevista à rádio goiana foi atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só depois falou da crise no quintal de casa.

Furou a censura

Mesmo censurada no Brasil, a rede social X listou o escândalo sexual envolvendo o ex-ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida, sua vítima Anielle Franco e “Faz o L” como assuntos mais comentados.

Acobertamento

“O governo acobertou denúncia de assédio sexual?”, perguntou o Sérgio Moro (União-PR), intrigado com a demora em demitir o ministro. Anielle Franco há muito relatou a importunação sexual a colegas do governo.

PSD pach

No PSD do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), só dois senadores se declaram contra o impeachment de Alexandre de Moraes: Omar Aziz (AM) e Otto Alencar (BA). São dois a favor e onze indefinidos.

Novo PSDB

Nenhum outro partido está 100% em cima do muro no Senado, no caso do impeachment do ministro do STF, exceto o MDB: todos os parlamentares da bancada no Senado estão no muro, “indefinidos”.

Cosplay

Alvo de Alexandre de Moraes (STF), Elon Musk segue bombardeando o ministro na rede social X, censurada no Brasil por ordem do ministro: “Ele é um criminoso fazendo cosplay de juiz”, disparou o empresário.

Governo pornô

A turma não perdoa, nem quando o assunto é de extrema gravidade. Nas redes sociais apelidaram Silvio Almeida de “Silvio Bengala”, em alusão ao famoso ator de filmes adultos Kid Bengala.

Pensando bem…

…importunação sexual não é direito humano.

PODER SEM PUDOR

Noé, o sobrevivente

Noé era figura conhecida, no Rio Grande do Norte, por sua capacidade de ficar bem com todos os governos. Não foi diferente no levante comunista de 1935, quando Giocondo Dias, do PCB, ocupou o Palácio Potengi, sede do governo local, enquanto Dinarte Mariz subia a serra, de Caicó para Natal. Uma turba raivosa invadiu um jornal ligado ao governo, disposta a empastelar tudo, e, lá, encontrou o inefável Noé. “Afinal, com quem você está?”, gritou um manifestante. “Estou com Deus… ofende?”, respondeu baixinho, com olhar de súplica. Escapou, mais uma vez.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

*redacao@diariodopoder.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

