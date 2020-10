Notas Capital Varas da Capital têm apenas expediente interno

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A fim de concentrar a força de trabalho nas Varas da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre para pré-cadastramento, no sistema eletrônico, dos processos físicos aptos à digitalização, o TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul determinou a realização de expediente exclusivamente interno nas Varas Cíveis e da Fazenda Pública ao longo desta semana. Informações em www.tjrs.jus.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Capital