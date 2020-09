Notas Capital Testes on-line de Libras terminam neste sábado

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Até este sábado, entidades e pessoas com deficiência auditiva podem participar dos testes do serviço de Libras on-line em Porto Alegre. A iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência busca a validação da ferramenta para atendimentos presenciais do Sine Municipal e unidades de saúde, dentre outros. Os endereços para avaliação estão em www.prefeitura.poa.br.

