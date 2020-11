Ciência Veículo espacial Viper será o primeiro explorador da Nasa a acender os faróis na Lua

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Rover poderá procurar água com mais clareza na superfície lunar e investigar lugares sem iluminação. (Foto: Divulgação/Nasa)

A Nasa (a agência espacial norte-americana) está dando ao Viper, o seu rover lunar, holofotes semelhantes aos utilizados em carros, caminhões ou Jeeps para off-road que precisam rodar à noite. Eles serão usados para iluminar as partes mais escuras da Lua, permitindo que o Viper procure água nestes ambientes e situações.

A agência espacial americana compartilhou detalhes dos bastidores na semana passada sobre como está desenvolvendo o primeiro sistema de iluminação em um veículo espacial lunar. A equipe do Viper colocou alguns protótipos de faróis, semelhantes aos de um carro, em um local de testes projetado para simular a paisagem lunar no Ames Research Center, na Califórnia.

Viper tem a missão de procurar água

O Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, também conhecido como Viper, procurará água (congelada) e coletará amostras de solo, mas precisará evitar o que a Nasa descreve como “perigos potencialmente fatais para a missão”, como pedras. Ele também precisará de ajuda para navegar em crateras escuras e íngremes.

Os objetivos do equipamento de iluminação do Viper combinam perfeitamente com a evidência definitiva da Nasa de água na Lua e como ela pode ser encontrada escondida em áreas sombreadas.

“Seja em um veículo espacial ou no próximo modelo de sedã, um design de iluminação ruim significa que o motorista não pode ver os detalhes da paisagem. Temos que prestar atenção extra a esses desafios na Lua, porque, uma vez que o Viper chega lá, não há como voltar”, disse Uland Wong, membro da equipe do Viper.

Sistema de iluminação com LED

A equipe está trabalhando com matrizes de LED montadas em um mastro. Algumas serão capazes de lançar feixes de luz focados em pequenas áreas, e outras que iluminarão regiões maiores. A Nasa testou o protótipo do sistema de iluminação na paisagem lunar simulada sob diferentes tipos de condições esperadas na Lua. A equipe também tirou fotos para comparar as imagens e ajudar a desenvolver o design do futuro rover.

O Viper faz parte dos planos ambiciosos da Nasa para reexplorar a Lua, que inclui o envio de astronautas em 2024 por meio do programa Artemis.

O rover Mars Curiosity, explorador da Nasa em Marte, já capturou imagens noturnas iluminadas com uma pequena configuração de LED. O Viper operará em um nível diferente, sendo capaz de aumentar a área iluminada com brilho suficiente para a exploração.

Apesar do trabalho ser realizado no Ames Research Center, as descobertas eventualmente serão transportadas para pesquisadores do Johnson Space Center (Houston), local onde os holofotes finais para o rover serão construídos.

