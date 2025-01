Tecnologia Veja cinco golpes que podem hackear seu WhatsApp

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O mecanismo de entrada com que os criminosos acessam a conta do aplicativo de mensagens pessoais muda dependendo da modalidade. Foto: Divulgação O mecanismo de entrada com que os criminosos acessam a conta do aplicativo de mensagens pessoais muda dependendo da modalidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os golpes online estão entre os crimes mais comuns, e 2025 não poderia ser exceção, por isso não custa nada conhecer os cinco golpes mais comuns com os quais o WhatsApp pode ser hackeado. O mecanismo de entrada com que os criminosos acessam a conta do aplicativo de mensagens pessoais muda dependendo da modalidade, mas o objetivo é o mesmo: se passar pela pessoa, roubar suas informações e pedir que seus contatos lhe enviem dinheiro.

O falso QR Code

Uma das ações mais comuns que as pessoas realizam com seus celulares é a leitura de QR Codes. Por trás desses mecanismos pode estar um cardápio de restaurante, uma conta a pagar e inúmeras outras operações. E, já há algum tempo, também uma farsa.

O Laboratório de Segurança Informática da ESET, empresa de segurança cibernética, descobriu esse novo golpe digital chamado WhatsApp Spoofing, por meio do qual os criminosos assumem o controle parcial da conta para poder enviar mensagens no lugar da vítima, mas sem remover o acesso, pois isso alertaria sobre sua presença não autorizada.

Suporte falso do WhatsApp

Quem tem WhatsApp está acostumado a receber mensagens oficiais da rede social, que conta novidades no aplicativo. Muitos criminosos aproveitam essa situação para se passarem pelo suporte do WhatsApp e extrair de suas vítimas informações que lhes permitam acessar sua conta pessoal.

Na mensagem, os golpistas se apresentam como “Suporte Técnico do WhatsApp” se passando pela empresa de mensagens. O nome do número, por não constar nos contatos, também aparece como “Suporte WhatsApp”. Em qualquer caso, deve-se levar em consideração que a conta oficial do WhatsApp não permite respostas, o que é uma boa forma de distinguir as duas fontes.

“Mensagem institucional”

Nunca é demais lembrar o golpe mais comum do WhatsApp, em que criminosos se passam por uma instituição conhecida – um banco, o Governo, etc. Nesse sentido, é importante lembrar que não é comum uma instituição importante entrar em contato com seus clientes via WhatsApp. Muitas vezes os criminosos alegam uma emergência, como a alocação de dinheiro ou uma tentativa de golpe, o que também gera ansiedade em suas vítimas que as faz baixar a guarda.

A voz do outro lado

Dada a proliferação de casos como o descrito acima, foi acrescentada outra modalidade: o vishing, onde o engano é feito através de uma ligação. Embora possam parecer detalhes, a forma como o golpe é apresentado faz a diferença quanto à sua credibilidade, pois conversar com um ser humano pode fazer com que a pessoa confie de uma forma que não confiaria por meio de mensagens.

“Oferta de emprego do exterior”

Entre a enorme quantidade de mensagens que podem cair na suspeita de fraude, há algumas que oferecem vantagem: aquelas que trazem uma proposta de emprego com um número cujo prefixo é do exterior. Os primeiros números do contato podem ajudar a especificar a sua origem: +62 aparece em números da Indonésia, +91 Índia, +234 Nigéria, +263 Zimbabué e +212 Marrocos.

Estas são algumas das origens mais comuns de golpes, que também podem revelar a rede global com a qual se escondem alguns dos que cometem este tipo de crimes. A oferta de emprego pode chegar sem preâmbulos e, em muitos casos, o que se pede ao destinatário é comentar publicações em sites reconhecidos como o Mercado Livre ou escrever críticas positivas no Google Maps em troca de dinheiro.

Para efetuar pagamentos, os golpistas pedem às vítimas determinadas informações pessoais e, em muitos casos, enviam um link para “uma conta bancária” onde o dinheiro será depositado. Conforme explicado por diversos usuários que compartilharam sua raiva e frustração nas redes sociais, os golpistas estabelecem um vínculo de maior confiança ao pagar os primeiros empregos por transferência bancária.

(AG)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/veja-cinco-golpes-que-podem-hackear-seu-whatsapp/

Veja cinco golpes que podem hackear seu WhatsApp

2025-01-08