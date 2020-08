Países que fazem fronteira com o Brasil não fazem parte da lista. (Foto: Reprodução)

Governos de diversos países veem a restrição à entrada de turistas como uma forma de proteger sua população da contaminação externa pelo novo coronavírus. Mesmo assim, vários destinos internacionais já aceitam a entre de brasileiros .

Além disso, o mercado do turismo espera que, com o eventual controle da pandemia no Brasil, a lista de destinos internacionais que já aceitam brasileiros cresça.

Atualmente, 30 países permitem a entrada de visitantes que têm o Brasil como origem. Mesmo assim, é importante destacar dois pontos. Primeiro: essa lista é mutável. Isso porque a pandemia não chegou ao fim, uma vez que ainda não há vacina contra o coronavírus.

Logo, a situação sanitária dos países pode mudar rapidamente, assim como o modo que eles veem a visita de brasileiros neste momento.

Então, antes de viajar, é importante consultar as regras neste exato momento para a sua estadia no país.

Além disso, mesmo que haja a liberação, autoridades sanitárias ainda não recomendam as viagens. Se possível, adie o seu passeio, seja ele para o lazer, ou a negócios.

Os países que hoje já aceitam brasileiros após a pandemia são: Albânia; Antígua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Belize; Bermudas; Camboja; Croácia; Cuba; Dominica; Dubai (Emirados Árabes Unidos); Egito; Equador; Irlanda; Jamaica; Kosovo; Líbano; Macedônia do Norte; Maldivas; México; Polinésia Francesa; Reino Unido; República Dominicana; São Vicente e Granadinas; Santa Lúcia; Sérvia; Tanzânia; Turcas e Caicos; Turquia; Ucrânia.

Como você deve ter percebido, países que fazem fronteira com o Brasil não fazem parte da lista.

Então, é bem pouco provável que você viaje para esses locais tão imediatamente após a pandemia. Mas, se isso acontecer, não se esqueça de providenciar a carta verde e contratar um seguro de carro.

Ter um seguro durante a viagem de carro vai garantir que, após qualquer problema com o auto, você tenha o auxílio da seguradora.

Independentemente do seu destino, também é interessante contratar um seguro viagem. Ele vai te auxiliar principalmente em questões sanitárias que vierem a ocorrer.

Exigências para viagem de brasileiros ao exterior

Apesar de vários países estarem permitindo o turismo vindo do Brasil, há exigências para entrada no território.

De novo: essas exigências mudam. Não apenas conforme o tempo, mas de acordo com o destino do brasileiro.

Dessa forma, antes de viajar, tenha a certeza de verificar quais as regras para a sua chegada.

1-Países como o Reino Unido e a Irlanda, por exemplo, têm exigido que os turistas chegados do Brasil permaneçam em quarentena de 14 dias. Apenas após esse período, o indivíduo pode circular livremente.

2-Em outras localidades, o brasileiro precisa preencher um formulário com informações médicas. Ele deverá informar, por exemplo, se já esteve contaminado pelo coronavírus, ou se apresenta sintomas da Covid-19.

3-Há destinos que ainda exigem o comprovante de reserva em hotel. Outros fazem exames para detecção da Covid-19 em cada turista que chega ao destino.

4-Também há casos em que o passageiro pode apresentar o resultado negativo de um teste feito recentemente para detectar o coronavírus.

5-Ou ainda, destinos em que o isolamento é necessário para avaliação médica. Mesmo que esse período não seja tão longo quanto de uma quarentena, ele pode incomodar o turista ávido por passear.

Tudo isso significa que você, muito provavelmente, terá restrição de trânsito nos destinos internacionais. Especialmente no início da viagem, quando tem sido comum uma avaliação médica.

Assim, como já citamos, vale a pena analisar se sua viagem precisa ser feita agora. Inclusive porque, o número de voos internacionais ainda está restrito.

A previsão é de que o turismo voltará a níveis normais somente no fim de 2021. Até lá, as viagens turísticas, espera-se, devem acontecer, mas em frequência menor.

Quais países estão restringindo a entrada de brasileiros?

Devido à pandemia e o crescente número de óbitos pela covid-19, o Brasil vem sendo deixado de fora da lista de “cidadãos bem-vindos” em vários países.

Mas não apenas o Brasil. Estados Unidos e outras localidades em curva ascendente, ou mesmo equilibrada, têm sido barrados nas fronteiras.

Os países da União Europeia são alguns nos quais os brasileiros estão impedidos de entrar no momento. Fazem exatamente parte da UE os países mais procurados pelo turismo por brasileiros. São eles: Itália, França e Espanha.